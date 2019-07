Las noticias de Cantabria, 08:50 (07/07/2019)

Voz 1593 00:00 a vivir que son dos días Cantabria

Voz 1 00:06 en el domingo

Voz 1593 00:14 hola qué tal cómo están muy buenos días ocho y cincuenta minutos de la mañana tenemos a esta hora en el centro de Santander diecinueve grados de temperatura cielo cubierto cielo nuboso que va a ir despejando se según la Agencia Estatal de Meteorología a medida que avance la jornada las temperaturas no van a subir mucho máximas de veintidós grados vamos a tener por ejemplo en la en la capital mínimas de dieciocho

Voz 1 00:42 tengo una intérprete se lo venimos

Voz 1593 00:44 contando ya saben que los núcleos costeros de la Comunidad el número de población se dispara durante estos meses y sin embargo los servicios públicos cuentan en algunos casos con menos personal en Laredo en la villa el centro de salud va a contar con tres médicos de Familia menos llenos Se va a sustituir además al pediatra en sus vacaciones y es uno de los problemas estructurales que existen no hay médicos para cubrir las bajas Carlos Ateca el secretario de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de servicios sociosanitarios de Comisiones Obreras

Voz 2 01:16 el nosotros queremos que lo que va a suponer hay mucha demanda asistencial es que lo que no puede asumir al centro de salud por la mañana se verá por las tardes por el servicio de Urgencias que sólo tiene un facultativo o acabarán viniendo a los tal eh a la urgencia al hospital Si el caso es de radio

Voz 1593 01:35 Laredo pasa de tener una población en invierno de doce mil habitantes a más de setenta mil durante el periodo estival Ateca cree que la Consejería tendría que haber reorganizado a los facultativos para no dejar dice sin servicio zonas costeras como este Munich

Voz 1458 01:49 pija reconocen la falta de

Voz 2 01:51 ambos que es generalizada en todo el Estado pero quizá la Gerencia podría realizar algún tipo de reorganización en mandarme vigorosa los núcleos costeros que son los que más población aumentan en verano la Laredo es un caso concreto que es exponencial

Voz 1593 02:12 más asuntos en clave política hoy el Partido Regionalista de Cantabria celebra en en el área de Penagos la vigésimo sexta esta edición de la Fiesta Regionalista que va a rendir homenaje a su vicesecretario y cofundador Rafael de la Sierra fallecido hace unos días el PRC que celebra esta edición con la ilusión además dicen de haber hecho realidad su objetivo de ganar las elecciones el programa de actividades arranca a partir de las once de la mañana y sobre la una y media de la tarde está previsto el discurso del secretario general del PRC y presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y por cierto los regionalistas de Astillero han calificado de vergonzosa que del PSOE y Ciudadanos se hayan aliado aseguran para privar al partido de constituirse como grupo municipal en la sesión plenaria de este viernes tras real conocer el fallo que cometieron al excederse en el plazo de registro para los regionalistas la negativa responde a un pacto encubierto entre ambos partidos políticos entre PSOE y Ciudadanos por los intereses añaden que tienen en juego y han optado por relegar al PRC al Grupo Mixto Francisco Ortiz ex alcalde regionalista hay portavoz aquí en declaraciones a la SER

Voz 3 03:22 el hombre del Partido Socialista o del Partido Socialista no de los concejales socialistas una ayuntamientos tiro podemos esperar esto y mucho más evidentemente porque se han instalado en el odio desde hace mucho tiempo no frente a todo lo que suene a par recién Astillero pero del grupo Ciudadanos de los concejales de Ciudadanos que vengan de donde vengan han declarado que están por el diálogo y la negociación a las primeras se han descubierto ya como un simple postureo

Voz 4 03:45 y han impedido de una manera torticera poco elegante Si nada nada favorecedora para para ese diálogo no lo sé

Voz 4 05:04 la

Voz 1593 05:05 ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana les hablamos ahora de una iniciativa que puso en marcha la empresa aussie tal hace seis años la empresa cántabra dedicada a la depuración y mantenimiento de aguas se acaba de clausurar el tercer ciclo de su Consejo Asesor Junior una iniciativa que reúnen en periodos de dos años algunos de los expedientes más brillantes de alumnos de Bachillerato y Formación Profesional de la comunidad autónoma la informaciones de María Gutiérrez

Voz 1458 05:32 ocho jóvenes han podido conocer en los dos últimos cursos como es la realidad de la gestión de una empresa así como acercarse a problemas estratégicos de la compañía e incluso hacer propuestas de valor y aconsejar medidas de desarrollo de negocio Manuel Huerta es el CEO de óxido tal nos ha contado cómo se puso en marcha la iniciativa

Voz 8 05:48 era una forma pues de anticiparnos a lo que las demanda del futuro no se va a exigir no era una especie de máquina del tiempo o es una especie de Macron al tiempo con la de nosotros vemos lo que nosotros la sociedad del futuro puede puede demandar nos iba otro lado pues para los chavales pues a mí me hubiera encantado la verdad en mi época de de cierto eh pertenecer a un consejo asesor de una compañía antes en escuché donde pueda debatir con gente pues también en este caso sociales brillantes no de números uno de sus promociones

Voz 1458 06:15 el Consejo una iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa de tal que aporta a los jóvenes en edades tempranas una visión de lo que son lo que aportan las empresas a la sociedad tras van día con Eusko del Ibex Montesclaros de Reinosa

Voz 9 06:28 la oportunidad que en el momento en el que te llevan no dudas en cogerla porque al final es coges todo lo positivo que te aporta desde las pequeñas presentaciones exposiciones que hace es que al final te van a ayudar en la vida saber hablar como decían que es algo que nos enseña un mente y sobre todo saber escuchar sabe ser participe en una reunión Isabel tomar ideas de fuera saber entender lo que está diciendo y todas esas cosas final se aplican en en la vida en general

Voz 1458 06:53 junto a él Alba Gutiérrez del Torres Quevedo de Santander Nos ha explicado que esta experiencia les ha permitido incluso abordar un reto empresarial apasionante como la vuelta al mercado de la empresa conservera Alfredo compañía que salvó de la liquidación el holding de la familia Huerta al que pertenece oxidados

Voz 1593 07:08 no es llevan en Nadal la al alfabeto

Voz 10 07:10 es sí cuando todavía no estaba en funcionamiento en la acababan de comprar y a nosotros nos da dentro no forman un de eso porque no entendíamos lo habían Perianes lo explicaron que querían diversificarse tal indios pudieron propuestas como para mejorar el cómodo de llevar a cabo esa mejorar esa fábrica ya había una serie de cosas que no sabían cómodo darlas usted también nos pidieron ideas Iván las de que me abrió mucho porque no me imaginaba que una empresa pudiese acceder tan tan amplios las cosas

Voz 1458 07:39 desde la puesta en marcha de este programa en el año dos mil trece veintitrés jóvenes han participado en la iniciativa este año por primera vez se han sumado los estudiantes de Formación Profesional



Voz 1593 08:08 y una cosa más gracias María la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha investido este sábado seis de julio al Premio Nobel de la Paz en dos mil dieciséis el profesor Mohammad Yunus como doctor Honoris Causa por su creación de los microcréditos que ofrece préstamos a las personas más desfavorecidas en todo el mundo Yunus que ha aceptado la investidura en honor de ciudad de todas las mujeres con las que trabaja en Bangladesh ha lamentado que la pobreza la crea el sistema por lo que es necesario rediseñar el mismo

Voz 11 08:39 no sé yo no he nacido para hacer cosas grandes y Productions periodismo hubiera sido para hacer las cosas muy pequeñas dos está mejor que soy capaz de hacer cosas pequeñas de me puede parar de hacer las cosas le confieso chales tuve y me sentí muy cómodo cinco Ichi porque no tuve en el reto de hacer grandes cosas sino cosas pequeñas salvo que fuera de para una persona de medir les esto me enseño ya muchísimas cosas como equipo el simple hecho de estar con las personales

Voz 1 09:12 en el pueblo este sábado

Voz 1593 09:15 estado en Santander la Universidad Internacional Menéndez Pelayo como decíamos investido al Premio Nobel de la Paz doctor Honoris Causa la cosa más antes de irnos el acceso a las cuevas prehistóricas de Cantabria es gratuita hoy las cuevas del fin el castillo las monedas Hornos de la Peña o el péndulo van a ser gratuitos con motivo del aniversario de la declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco a nueve cuevas de la Comunidad así llegamos a las nueve de la mañana decíamos que con diecinueve grados y cielo nuboso a esta hora en Santander nada más feliz mañana