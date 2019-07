Las noticias de Asturias, 08:50 (07/07/2019)

qué tal buenos días es tiempo para la información del Principado fallece uno de las menores que se precipitaba el pasado miércoles al agua en el embalse de trastorna los gijoneses acuden en masa despedir Arturo Fernández el día de su funeral Ibar no descarta reformar el Estatuto de autonomía para la oficialidad del asturiano pero reconoce la falta de apoyo parlamentario para hacerlo ahora son los titulares de una jornada que amanece C con diecisiete grados en Oviedo diecinueve en Gijón y veinte en Avilés y una previsión de intervalos de nubes bajas con brumas y bancos de niebla aumentando a nuboso o cubierto con probables chubascos dispersos en el interior sobre todo en la cordillera donde podría escaparse alguna tormenta ocasional Lee de manera dispersa podría llegar también a la costa temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso algo más acusado de las máximas viento flojo variable tendiendo por la mañana a componente norte son las ocho y cincuenta y un minutos de la mañana

trata de la niña de once años la otra de diez

años continúa monitorizadas en la UVI pediátrica con pronóstico grave además cientos de personas dieron ayer el último adiós definitivo a Arturo Fernández en Gijón entre aplausos fue en la iglesia de San Pedro donde se desarrolló el funeral en recuerdo del actor fallecido recordamos en la madrugada del pasado jueves en Madrid a los noventa años entre los asistentes el ex alcalde de Oviedo y ex delegado del Gobierno en Asturias Gabino de Lorenzo quinientos mil ocho hizo coprotagonista a Fernández de los mítines del PP ya quién le unía además una estrecha amistad le escuchamos

el PSOE está dispuesto tal y como se comprometió dentro de su programa electoral por vez primera abrir el melón de la reforma del Estatuto de Autonomía necesaria para poder declarar la oficialidad del asturiano esta legislatura sin embargo el candidato a la Presidencia del Gobierno en Asturias y líder de la FSA de la Federación Socialista Asturiana Adrián Barbón ha recordado que para eso es necesario contar con veintisiete diputados al menos que permitan iniciar esa reforma uno más de los que a día de hoy suman PSOE Podemos Izquierda Unida las transformaciones proclives a la oficialidad la Llingua sin paliativos sea como sea cuatro años de legislatura dice Barbón pueden llevar a que algún grupo más modifique su postura y abrir la puerta aunque a su juicio no importa tanto el modelo que se tendrá que investigar au a trabajar después sobre él sino el trabajo por la supervivencia del Bud

en cuanto la referencia de la oficialidad hay sólo tres partidos con veintiséis diputados les falta uno por tanto a la hora de reformar el Estatuto y que pudiera considerarse qué va a pasar pues no lo sabemos es muy larga y también las organizaciones políticas evoluciona eh yo lo que creo es que como reflexión primarias que nos tenemos que hacer es que hay que salvar el asturiano en su desapareció

con respecto al asunto de la oficialidad el diputado de Podemos Rafael Palacios ha dejado claro que no renuncian a la reforma del Estatuto de Autonomía para conseguir esa oficialidad de la Llingua aunque en caso de que los números no den aspira a que al menos se pongan en marcha políticas concretas para la defensa del asturiano pero la reforma anulada por perdida dice Palacios y en ella espera también poder incluir un punto que deje claro el carácter público dice de lente de la RTVA la radiotelevisión autonómica del Principado pide además podemos una Dirección General de lengua asturiana

pero siendo oficialidad pero el políticas sin la presencia de no superó que una dirección se al coso como directamente de una Conselleria que tenga empresa lo que tenga que ver con el desarrollo les doy es que ya seis penal Massey que mis gases arriendos grande Parlament que hoy viendo a la agrupación de cuestiones que tiene que ver con todos Arroyo no pasó todo exclusivamente para la oficialidad produce Celiano evidentemente resolvería estas cuestiones que tenemos tanda mandan no siempre a espacios distintos pero