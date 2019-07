Las noticias de Galicia, 08:50 (07/07/2019)

Voz 1 00:00 preparado para esta cosecha del festival de la luz regresa el seis siete y ocho de septiembre a voy motoras

Voz 0846 00:41 en qué tal muy buenos días saludos de Xaime López Domingo siete de julio la previsión del tiempo no cambia lleva por nombre inestabilidad aire frío en altura que dejará el cielo parcialmente nublado con nieblas y nubes bajas a estas horas de la mañana en el litoral por la tarde crecerán las nubes de evolución que de nuevo podrán dejar algún chubasco tormentoso vientos que soplará del nordeste con intervalos de fuerza moderada en el litoral de A Coruña temperaturas mínimas sin cambios máximas con un ligero ascenso máximas que subirán hasta los treinta grados en Ourense en los temas que la única política dada ayer sábado fue una jornada de Cole para los socialistas gallegos que debatieron en Santiago sobre los gobiernos para de progreso en las colas deberán Ceferino Díaz invitada destacada la presidenta del PSOE Cristina Narbona clausuraba el acto el secretario general del PSdeG Gonzalo Caballero asegura que el PSOE gallego están una mejor disposición de apartar a Feijóo y al PP de la Xunta Caballero volvía poner como principal aval los resultados obtenidos por los socialistas en las grandes ciudades en las pasadas elecciones municipales y apelaba además a la herencia de los dos ex presidentes socialistas de la Xunta González Laso a Emilio Pérez Touriño presentes en el acto

Voz 4 02:00 de que fueron os mellor expresidentes qué tipo autonomía Galicia Galega Fernando González Laxe sanos ostenta Emilio Pérez Touriño a Toscano dos mil ve estamos en condiciones de dar ya Galicia o mellor gobierno para prosperidad pero cuando Feijóo que era convocar las elecciones autonómicas en Galicia para conectar con esa nueva mayoría social que no se quiere resignar a un diagnóstico en blanco en negro

Voz 0846 02:31 Gonzalo Caballero secretario de los socialistas gallegos poco antes su tío y alcalde de Vigo Abel Caballero impartía cátedra sobre cómo ganar el respaldo de los ciudadanos promoviendo su participación incluso a través de la radio

Voz 5 02:44 cogiendo el aprendizaje del diálogo con la gente y las ideas de era una rabia abrir y abrir micros su modelo de información o el modelo de formación de de de reunirse con todos los colectivos con toda la gente que hace la ciudad viéndolo con participación el modelo es posible cuando es posible funciona porque conseguimos Se consigue que la forma de llevar adelante la política es co participada

Voz 0846 03:15 hoy los que tienen cita también en Santiago son los cargos locales del BNG a unos doscientos alcaldes y concejales en una cumbre de planificación de politica municipal y de estrategia de cara a las elecciones autonómicas la formación nacionalista reivindica que es una fuerza política al alza con que cuenta con representación en más del noventa por ciento de los concellos gallegos en una jornada que será inaugurada por la portavoz nacional Ana Pontón acto además enmarcado en la campaña de celebración del veinticinco de julio Galiza uno impulso con la que el bloque se dirige esa mayoría social que quiere pasar la página también del Partido Popular hablamos de Sanidad los médicos de Atención Primaria satisfechos con el relevo del gerente del Área Sanitaria Félix Rubial con el que se negaban a sentarse en la mesa de diálogo estamos hablando de los médicos de atención primaria de Vigo era la principal reivindicación del colectivo consumada su marcha Se abre una puerta a la negociación Radio Vigo Mauro Picatoste

Voz 1296 04:12 satisfacción en los médicos de Atención Primaria del Área de Vigo ya que era una de sus exigencias ese cese de Félix Rubial de cara a una negociación con la UCI al cielo consideraba la persona idónea y al que reprochaban además su actitud al asegurar que los médicos de este servicio no estaban contando la verdad sobre la situación eso sí ante lo que definen como un cambio de ficha esperan ahora retomar las conversaciones entre médicos de primaria injerencia además de añadir también a esta mesa a los médicos hospitalarios Manuel Domínguez sardina uno de los jefes de servicio dimitidos asegura que hay que dejar de mirarse el ombligo y buscar lo mejor para los pacientes

Voz 6 04:43 es un punto de partida pero eso significa que se haya suficiente no yo creo que que es cambio de ficha pero no sólo sea un cambio ofician tiene que haber una apuesta aclara para mejor la atención no tenemos que solicitar si es necesario recursos a mejor la atención de los pacientes que es eh es un suma lo que queremos mejorar la estación de nuestros pacientes tanto a nivel de Primaria Juan Manuel especializada si hace falta meter en primer habrá que meternos se hasta meter recurso en especializada igual habrá que meter los no

Voz 0846 05:13 más de la sanidad porque las enfermeras y enfermeros gallegos no comulgan con los contratos a tres años que les ofrece la Xunta eufemísticamente llamados contratos de continuidad Un parche dicen desde el colectivo enfermeras en Loi una de sus portavoces Katusha afirma que con esta fórmula el Gobierno gallego el Sergas sólo pretende legalizar la precariedad laboral

Voz 7 05:33 enquistarse Caixa precariedades porque estamos hablando de que no sé si Shen una jornada dar máxima de cuarenta horas semana ir cuando a ley fija a cuarenta horas semanales de que podemos trabajar durante tres una horas seguidas en Bono bueno esto preséntanos más bonito pero realmente enquistarse naves máis a precariedad a sus ritmos de alguna forma legal

Voz 0846 06:01 una oferta de contratos por otra parte insuficiente sólo cien contratos para un colectivo integrado por unos diez mil eventuales el personal de enfermería lo que reclaman la convocatoria de plazas Hugo es otro de los portavoces

Voz 8 06:14 aquí hay que sacar dos mil habría que hacer estudios desde luego que se están convocando últimamente no cubre ni Sequeira Quad famosa tasa de reposición que esa no me cubrir los porcentajes jubilación era Orbaiz no se cubren siquiera es

Voz 0846 06:30 y también en crónica laboral la protesta que inician mañana lunes los camioneros encargados de transportar el carbón de importación desde el puerto de Ferrol hasta la central de Endesa en As Pontes llevan dos meses sin carga de trabajo van a iniciar una marcha reivindicativa con sus camiones son ciento cincuenta Radio Coruña Marcos San Luis

Voz 9 06:50 una caravana de camiones que el próximo lunes recorrerá Santiago Vigo Ourense y Lugo al día siguiente el martes partirán hacia Madrid denuncian de esta forma que llevan dos meses y medio sin poder trabajar por la reducción de la producción de la térmica de Endesa sin que aseguran les hace han informado de cuándo se retomará la normalidad Manuel Bouza es el presidente de la Asociación del colectivo de transportistas el carbón

Voz 10 07:10 de contarnos de hablarnos de decirnos que el día central térmica ahora para veinte años pues sin avisar de diversiones Dean versiones hechas pues no es corta idea para mañana se acaba el trabajo lleva la gente dos mes y medio sin dar bancada con más de cien mil euros cada uno e a las espadas

Voz 9 07:36 según sus datos cada camión cuesta ciento cuarenta mil euros tal y como están configurados estos vehículos sólo sirven para realizar el transporte de carga