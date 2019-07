Escucha las noticias de las 10:00 (07/07/2019)

Voz 0356

02:15

se trata de la nave de grandes dimensiones y los diecisiete efectivos de los bomberos trabajan para que el fuego no se propague por las naves más cercanas que se encuentran a unos veinte metros desde los primeros momentos del incendio a primera hora de la madrugada Protección Civil ha activado el plan de emergencias químicas pero no ha hecho sonar las sirenas repartidas en los pero iconos al considerar que no hay peligro para la población sigue en cambio ha pedido el confinamiento de todo polígono hasta que pase el episodio la Generalitat descarta hasta el momento la presencia de productos tóxicos y no hay ningún herido a las seis de la mañana se han reabierto las dos carreteras cercanas este incendio que se prevé sigue activo durante buena parte de este domingo unos quedan