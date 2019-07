Escucha las noticias de las 13:00 (07/07/2019)

Voz 1410

00:34

hay que ser tolerantes aún para los que no son tolerantes no el partido de Ciudadanos al apoyar al partido BOC al hacer acuerdos con ellos pues está dejando de ser tolerante no que piensen ellos bien lo que está significando el que ellos hayan formado acuerdo hayan forma gobiernos con los que no son tolerantes no con el movimiento precisamente de de ahí no