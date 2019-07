Escucha las noticias de las 18:00 (07/07/2019)

Voz 0270

01:49

sí según la encuesta difundida por el diario The Washington Post y la cadena Ibis si un cuarenta y siete por ciento de los estadounidenses aprueban el trabajo de Trump es la tasa más alta desde que llegó a la Casa Blanca también la mitad de los encuestados tiene una opinión positiva sobre su gestión económica sin embargo la mitad dice no estar de acuerdo con su forma de gobernar y más aún un sesenta y cinco por ciento considera que trampa actúa de una forma que no es propia de un presidente de Estados Unidos según interpreta The Washington Post