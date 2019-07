Escucha las noticias de las 19:00 (07/07/2019)

los conservadores vuelven a asumir el poder en Grecia con una victoria clara de quería con mucho talkies que hasta que se confirmen los resultados oficiales de las elecciones parece que también aseguró la mayoría absoluta un hecho que le permitiría aplicar su programa electoral sin necesidad de pactar con otros partidos Syriza deja el poder después en cuatro años y medio derrotada con una diferencia de hasta doce puntos pero se mantienen como el segundo pueblo de la vida política en Grecia al mismo tiempo se juega también la entrada al Parlamento donde el antiguo ministro de Finanzas Yannis Brufal X cuyo partido tienen veinticinco puede conseguir in extremis el porcentaje límite entre tres por ciento

Voz 3

01:49

se trata sobre todo de excavaciones que se utilizaron en su día para extraer agua Ike no ha vuelto a tener ningún tipo de utilidad privados ayuntamientos is sobre todo efectivos de Protección Civil han sido los que han detectado estos fosos aunque en las últimas semanas estén sumando también los Opel es que actúan contra los incendios forestales los que se están encontrando en mitad del campo con numerosas cavidades Rafael Gálvez ex técnico de Protección Civil en Andalucía