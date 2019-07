Escucha las noticias de las 02:00 (08/07/2019)

dice que ha pedido mandato fuerte y que las urnas se lo han devuelto con generosidad y promete no defraudar a los electores Nueva Democracia se ha llevado el treinta y nueve coma siete por ciento de los votos frente al treinta y uno coma seis por ciento de la Coalición de la Izquierda Radical Syriza del hasta ahora primer ministro Alexis Tsipras

Voz 1

00:40

te ha salido a asumir la victoria ya felicitar a mi Chota Kiss que asegura tener la receta para mejorar la economía griega reformas y liberalización económica nueva etapa política en Grecia en España la que podría abrirse después de la investidura de Pedro Sánchez no acaba de arrancar en unas horas antes reúne a la ejecutiva para fijar una estrategia de cara a la votación del día veintitrés ya vamos conociendo más datos sobre el encuentro que va a mantener con Pablo Iglesias este martes El País publica hasta ahora que Unidas Podemos Unidas Podemos está dispuesto a apoyar por escrito al PSOE en asuntos de Estado como la posición sobre la crisis en Cataluña podemos afirma haría por escrito que no defendería en la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña aunque eso sí los morados seguirían insistiendo en que su fuerza política entrase en el Consejo de Ministros dejamos a un lado la política en Andalucía este fin de semana dejamos un balance de casi doscientos inmigrantes rescatados frente a las costas españolas cuando trataban de llegar a España en patera Ángel Carreño buenas no