Escucha las noticias de las 05:00 (08/07/2019)

Simoni me iba te damos

Voz 0137

00:40

qué ha felicitado a los ganadores y que ya ha reconocido su derrota públicamente de vuelta en España Pedro Sánchez reúne hoy lunes a su ejecutiva para fijar una estrategia de cara a la votación de investidura el día veintitrés sobre esas negociaciones El País publica esta noche que en el encuentro que Sánchez va a tener con Pablo Iglesias este martes Podemos está dispuesto a apoyar por escrito asuntos como la posición sobre la crisis en Cataluña desde la formación morada firmarían por escrito que no defendería la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña aunque seguiría insistiendo en que su fuerza política entrase en el Consejo de Ministros noticia importante para aquellos que en algún despiste hayan llegado tarde al trabajo la Audiencia Nacional dice que las empresas podrán descontar esos minutos de nuestro sueldo y si la empresa no quiere no tiene porque compensar unos esos retrasos con otros periodos de trabajo lo publica hoy Cinco Días Daniel Luis buenos días