Las noticias de Euskadi, 06:49 (08/07/2019)

Voz 1646 00:00 en uno muy buenos días el Gobierno vasco modificará el actual sistema de adjudicación de las viviendas de protección oficial por un nuevo sistema de cupos en el que se reservará el cuarenta por cien de las nuevas promociones de VPO para los jóvenes hice permitirá acceder a ellas a personas con ingresos bastante más elevados que hasta ahora uno de los objetivos principales es evitar que se puedan formar guetos tal como indica el director de Vivienda del Gobierno Vasco Mario Jolie

Voz 1 00:34 se adjudica preferentemente a quien menos ingresos tienen se adjudica preferentemente quién más miembro de la unidad comienza el tiempo entonces bueno eso porque hemos la hemos garantizado razonablemente nosotros no tenemos guetos todavía pero si seguimos por esta vía era altamente probable y de hecho algunos casos ya ha pasado íbamos a esta situación

Voz 1646 00:55 lunes ocho de julio y comienza la semana con lluvias con tormentas esta mañana lo vemos en nuestra ronda del tiempo del mundo

Voz 1473 01:05 nueve también en San Sebastián veinte grados el mismo panorama tenemos en Irún con veintiún grados en Eibar diecinueve grados cielo

Voz 1646 01:11 abierto diecisiete grados en Vitoria el cielo muy cubierto diecinueve grados en Llodio llueve a ratos además de manera intensa y que nos anuncian las previsiones meteorológicas para este lunes Unió Lamberto

Voz 1473 01:21 aumenta la inestabilidad y viene acompañada de lluvia el Departamento de Seguridad activar el aviso amarillo por precipitaciones a partir de las tres de la tarde ya que se podrían superar los quince litros por metro cuadrado en una hora en algunos puntos aviso que se mantiene hasta mañana a la misma hora a las tres de la tarde se esperan chubascos más generalizados intensas durante la segunda parte del día vendrán acompañados de granizo y fuertes rachas de viento del norte de temperaturas que siguen bajando tendremos máximas entre los veinte veinticinco grados

Voz 1646 01:49 atención a las carreteras porque tenemos bastantes problemas hay que Bernal

Voz 1473 01:53 situación complicada está ahora varios puntos con problemas empezamos en Vizcaya en la vi seis dos cinco en Basauri sentido Bilbao un camión se ha salido de la calzada estas semi volcado y su conductor ha sido trasladado al hospital de Galdakao en Güeñes en seis tres seis sentido Bilbao otra salida de calzada de un turismo se salda también con el conductor herido trasladado al hospital de Cruces además en la AP ocho en Amorebieta sentido Bilbao han colisionado dos vehículos que están obstaculizando la circulación en Guipúzcoa la Nacional I en Beasain sentido Gasteiz se ha producido otra salida de calzada el vehículo está ocupando dos carriles así que mucha precaución

Voz 1646 02:25 saben también que se suspendió la huelga prevista para ayer en el aeropuerto de Bilbao tras una llamada de la directora los sindicatos para negociar sus demandas es solo una tregua porque se mantiene la convocatoria de las dieciséis jornadas de huelga restantes hasta septiembre hasta quedan de si esas negociaciones los trabajadores piden la contratación inmediata de más personal Joseba Peña en la coordinación técnica hacemos una pausa

Voz 1473 04:25 el nuevo sistema reservará un cuarenta por ciento de las promociones a los solicitantes con derecho subjetivo a viviendas de los que hay unos cinco mil en Euskadi y otro cuarenta por ciento a los jóvenes Mario Yoldi director de Vivienda del Gobierno vasco

Voz 1 04:37 esta estructura que tenemos ahora mismo por sistema los jóvenes nunca de porque evidentemente está sí en el punto de los ingresos vale ahí sí que cumplen es tan por abajo pero no los en en el en el componente miembros de la unión entre los jóvenes normalmente no suelen tener cargas familiares eso no tienen bueno no son cargas para empezar no no tienen hijos no tienen tan entonces es muy difícil que sean adjudicatarios de una vivienda

Voz 1473 05:04 otro veinte por ciento se destinará colectivos especiales como víctimas de violencia de género divorciados familias numerosas y quiénes no entran en el sistema general además podrán acceder a ellas quienes ganen hasta nueve mil euros y no tres mil como hasta ahora la razón es que con el límite anterior se adjudicaba viviendas a personas que no tienen ingresos suficientes para pagar la por lo que a la hora de la verdad quedaban

Voz 1646 05:25 incluidos un hombre de cuarenta y un años fue detenido ayer por la Ertzaintza en Erandio como presunto autor de una agresión sexual a una mujer en el parque de acabar Landa

Voz 1473 05:34 según la víctima se sintió indispuesta en un momento determinado de la noche se fue a dormir a su coche cuando se despierta o no se acordaba de nada y se percató de que había sufrido una agresión sexual

Voz 1646 05:43 comienza hoy la Semana del turismo organizada por el Gobierno vasco en la que instituciones empresas y otras entidades van a realizar una serie de encuentros a lo largo de la semana en Vitoria San Sebastián y Bilbao para analizar los retos del sector

Voz 1473 05:56 en la primera jornada que se celebra hoy en el Palacio de Villa Suso se presentará una guía práctica elaborada por consumo Vide iba para fomentar el turismo responsables Sonia Pérez consejera de Turismo del Gobierno vasco

Voz 9 06:07 se trata de una semana en la que queremos impulsar nuestra firme apuesta por el turismo sostenible en sus vertientes económica social y medioambiental conectar dicha estrategia con el sector turístico implicando también al comercio y al consumo responsable como ejes indisociables

Voz 1646 06:26 el Gobierno vasco busca apoyos para aprobar los Presupuestos vascos tras el verano y podría encontrarlos en Podemos la diputada de esta formación Pilar Garrido ayer en los micrófonos de la SER en Euskadi no descartaba que su partido pueda apoyar esos presupuestos

Voz 1473 06:40 sí

Voz 10 06:40 como dijo Pastor secretario general Lander la música sonaba bien y por lo tanto ahora se trata de aterrizar esas usar dar

Voz 11 06:47 ideas realmente si hay

Voz 10 06:50 no disponibilidad de afrontar los grandes retos que tiene Euskadi nosotros peleamos por una escala Kadima social con Carles estructurales importantes que tienen que ver con las materias que yo he comentado y si eso está ahí en los puestos desde luego ahí estaremos trabajamos

Voz 15 07:54 hoy por hoy en Euskadi

Voz 1646 07:56 vamos con el deporte la Real Sociedad presentó ayer a los nuevos integrantes de la plantilla para la próxima temporada Roberto Rama

Voz 1825 08:03 jo Portús añadan o dejar Isaac y remero los cinco fichajes de la Real para la próxima temporada junto a los canteranos que suben al primer equipo fueron presentados en Anoeta ante tres mil seguidores en una macro presentación en la que la mayoría de las miradas se fijaron en el portero de Cascante por su polémica salida del Athletic le escuchamos

Voz 16 08:26 quizás mi situación es la más complicada no para parar un jugador para confiar en alguien pero desde el primer momento me han tratado increíble me han demostrado lo que yo necesitaba para para devolver esa esa creencia hay tengo unas ganas de pensar como dijo ayer increíbles

Voz 1825 08:45 con estas caras nuevas la Real comienza su trabajo de pretemporada esta mañana en Zubieta también comienzan con los reconocimientos médicos el Eibar y el Alavés

Voz 1646 08:54 este fin de semana a más de cinco mil personas han visitado en Getaria el buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano cifra récord que supera al anterior de tres mil doscientos en Cádiz a pesar de que el Ayuntamiento dirigido por EH Bildu criticó la presencia de este buque estaba mañana llegará al puerto de Guecho donde van a estar hoy y mañana ya están agotadas todas las reservas para visitarlo también en Vizcaya aquí como nos cuenta el vicepresidente del Club Deportivo habrá Manu ausenta Gortat también tuvo protagonismo en la histórica primera vuelta al mundo que completó el K9 hoy demostró que el mundo de Redondo

Voz 0796 09:29 con ella tuvo mucha importancia no sólo por los tres vizcainos que llegaron con Juan Sebastián Elcano sino también en el suministro tanto de los pertrechos que tuvo una importancia ya fundamental de Vizcaya como por suministradoras nada de todo segundo deje de Juan Sebastián Elcano fue a Portugalete donde compró las tres nace su segundo viajeros

Voz 17 09:53 fue donde murió este es el primer gran homenaje al navegante vasco en el quinto centenario de esa primera vuelta al mundo vamos a llegar así alas