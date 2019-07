Las noticias de Aragón, 06:49 (08/07/2019)

sí deseoso sólo habrá que estudiarlo ahora Rajoy hay determinados horarios con temperatura eso habrá que ver que querían hacer un análisis para otros años no depende de lógicamente de la provincia que que Holanda adicto cantando ver con horario a ver a ver qué se va a hacer porque yo me han comentado veterano ha habido muchos incendios

entre las condiciones aprobadas este fin de semana la formación morada también exige un compromiso de que el futuro Gobierno de Aragón no pactará política so proyectos con otras fuerzas que no sean las que apoyen la investidura de Lambán rechazan además cualquier veto a formaciones que puedan evitar un gobierno condicionado por la ultraderecha el PSOE considera este acuerdo de Podemos un avance e insta a sentarse a negociar para llegar a un acuerdo de investidura o de gobernabilidad entre todos

Voz 12

08:04

