Las noticias de Castilla y León, 06:49 (08/07/2019)

hoy por hoy Castilla y León

Voz 0603 00:08 buenos días será mañana por la mañana cuando empiece en las Cortes el pleno de investidura del que saldrá elegido como presidente de la Junta el popular Alfonso Fernández Mañueco que contara con mayoría absoluta al aglutinar los votos de PP y Ciudadanos tras el pacto de gobernabilidad alcanzado pleno que se va a desarrollar entre la expectación desánimo y es que en el Partido Socialista nada espera del discurso de investidura enseguida los detalles sin olvidar el último incendio que ha tenido en jaque a los servicios contra incendios en la provincia de Segovia en tres casas que ha llega ha bajado ya a nivel uno después de haber amenazado a una residencia de ancianos una línea de alta tensión ya la embotelladora a veces olla cerca de un centenar de personas se desplazaron al lugar para extinguir las llamas además de cinco helicópteros lunes de bochorno calor tormentas sobre todo por la tarde que pueden ir acompañadas de granizo y que harán bajar las temperaturas máximas hoy previstas entre los veintisiete y treinta grados a estas horas quince grados en Burgos Ávila Salamanca Palencia y León dieciséis en Valladolid y Zamora diecisiete grados en Soria comenzamos

norte común León

red de Servicios Oficiales de Castilla y León

norte como León

Voz 0603 02:24 seis y cincuenta y dos el ganador de las elecciones autonómicas socialista Luis Tudanca aseguren la SER que ha sido la dirección nacional de ciudadanos le ha impuesto el acuerdo con el Partido Popular a Francisco Igea dice Tudanca que en cualquier caso si el futuro vicepresidente de la Junta ha cedido a las pretensiones de otro tampoco puede ser asumido como una excusa

Voz 8 02:44 sin ninguna duda yo eso no no no tengo la más mínima duda pero eso no le disculpa es lo que es aún peor no porque lo está haciendo sin convicción sabe que no es lo mejor para Castilla y León todo lo contrario que es lo contrario de lo que prometió a los castellanos a los leoneses y aún unas iba a hacerlo porque desde Madrid le han dado la orden

Voz 9 03:06 sí

Voz 8 03:08 no me parece que dice muy poco de él dice muy poco de su manera de entender la política

Voz 7 03:13 sobre el discurso del candidato a la Presidencia de la Junta el secretario autonómico del PSOE tiene pocas esperanzas bueno no no espero mucho

Voz 8 03:21 no espero mucho porque de hecho lo que están manteniendo es la misma la misma estrategia no de los últimos años mentir prometen cosas acerca de la sanidad de la lucha contra la especulación y no lo cumple en fin creo que esta Comunidad autónoma no se puede permitir a crear un proyecto político basado en mentiras pero en fin nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir manteniendo nuestra palabra oí desde luego no vamos a defraudar a todos aquellos que no han votado también a todos aquellos que hoy ven con escándalo lo que están haciendo con sus instituciones

Voz 0603 03:58 desde el Partido Popular su portavoz en las Cortes Raúl de la Hoz confía en el respeto y la moderación de la oposición de nuevo tiende la mano para que estos cuatro años se caracterizan por el diálogo

Voz 1763 04:09 esperamos sea un debate constructivo elegante en las formas y moderado creo que mala imagen daríamos a los ciudadanos de Castilla y León algunos dedican el pleno de investidura al insulto o al ejercicio radical de la oposición que es lo que desgraciadamente estos últimos días estamos viendo creo que es tiempo de diálogo creo que es tiempo de moderación de entendimiento los ciudadanos de Castilla y León no entenderían que nadie utilizara el debate de investidura para algo distinto de lo que no sea ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León

Voz 0603 04:48 entre los que se estrenan en esta legislatura el procurador de por Ávila Pedro Pascual que mostraba su expectación ante un acuerdo del que lamenta haberse enterado por la prensa echa en falta que no se haya trasladado a los grupos parlamentarios ya avanza que sin tener decidido su voto será afirmativo para quienes presenten propuestas que mejoren la provincia abulense

Voz 10 05:10 yo es que tampoco averiguando si nos comentan algo con lo que va a nacer yo lo único que sé lo sé por prensa eh

Voz 11 05:16 es seis consejerías van a ir a

Voz 10 05:19 el popular otras cuadro para el grupo de Ciudadanos hay una consejería nueva que tampoco de momento hay que tienen que explicarnos en qué va a consistir y bueno a ver muy expectante expectante a ver qué es lo que va a pasar Isidre diciendo lo mismo es es que yo lo de mi libro sea no tengo ningún problema

Voz 11 05:37 muy en grupo que gobierna me dice que oye mira que había que es lo que

Voz 10 05:42 se necesita necesita muchas cosas sabe deberá que es que estamos muy abandonados se entonces cualquier partido político que me diga qué van a hacer cosas que no han hecho por Ávila perfectamente lo tiene un problema sea el Partido Popular sea el Partido Socialista sea cualquier partido

Voz 0603 05:54 una de las primeras medidas que han adoptado los grupos políticos en las Cortes ha sido la de subir la asignación económica que tiene para sus gastos de funcionamiento una medida a la que sea puesto el Partido Socialista y que supondrá inyectar tres millones de euros más en los próximos cuatro años pues bien las enfermeras piden que ese mismo incremento proporcional se ha aplicado a los sueldos de los profesionales de enfermería fisioterapia Mercedes Gago Secretaria deshace en Castilla y León

Voz 12 06:19 efectivamente si ellos consideran que es necesario y que es la proporción justa en la que tienen que subir los sueldos por las enfermeras y fisioterapeutas de Castilla León no debemos de ser menos porque seguramente que hemos tenido bastante mayor pérdida retributiva de la que han tenido las personas que han trabajado en las Cortes de Castilla León o por lo menos la misma nosotros pensamos que es una ofensa en toda regla pero no solamente a las más a los fisioterapeutas tienen a todos los castellanoleoneses

Voz 0603 06:43 recuerdan que mientras los grupos han acordado subidas del diez por ciento para este año del ocho para el siguiente y del cuatro para dos mil veintiuno de un dos por ciento para dos mil veintidós el incremento de retribuciones para los profesionales de la enfermería es del cero coma veinticinco por ciento

Voz 12 06:59 Nos han recortado los sueldos no los suelos y hoy como gracia veinticinco por ciento cuando llevamos más de un once por ciento de pérdida retributiva desde el dos mil once hasta ahora que miren a los ciudadanos que no tienen una sanidad de calidad a todos los castellano leoneses y luego le pedimos como trabajadores como trabajadores Le pedimos que la Consejería de Sanidad haya más representación de la enfermería que no estaría mal una con una Consejería dirigida por una enfermera que no estaría mal que muchos centros asistenciales de ancianos y hospitales fueran dirigidos por enfermera

norte como León

Voz 0603 08:25 Nos quedamos también con la inquietud generada en provincias como Zamora por las consecuencias que tiene el cierre de oficinas bancarias los pueblos Daniel Simón

Voz 3 08:32 la falta de rentabilidad de cajas y bancos está obligando a cerrar sucursales lo que deja a los vecinos sin la posibilidad de acceder algo tan básico como su dinero algo que José Manuel Soto representante del sindicato COAG denuncia que no es nuevo

Voz 14 08:44 porque no es ahora eh ahora ya ponemos el grito en el cielo porque ya ya no hay solución ya estamos viendo los los últimos remates pero cuántos años llevan cerrando Cristina

Voz 3 08:53 Julián Ríos trabajador en la banca ya jubilado asegura que el cierre de sucursales también eliminaría la función social que desempeñaban los trabajadores de estos centros

Voz 15 09:01 eh yo sí estaba mal a esa persona así estaba mal adosada avala pues pues Ángela vete al médico que estás mal la que tienes un cargo fuerte

Voz 3 09:08 y es que lo que comenzaba con reducciones de horarios sociales temporales finalmente se ha convertido en cierres definitivos

Voz 14 09:14 para que no matarlos de golpe sino que la muerte sea lenta no empiezo encerrando día después ya cierran dos días a la semana bueno así iba transcurriendo y cuando te quieres dar cuenta pum una sucursal más

Voz 3 09:25 como solución para paliar este problema algunas entidades utilizan ya unidades móviles que acuden a estos municipios

Voz 15 09:31 lo que decíamos era ir todos los días a cuatro cinco pueblos pues a dar servicio sobretodo a esa gente mayor que no se podía que no se podía desplazar

Voz 3 09:38 como representantes sindicales vecino afectado José Manuel Soto pide a alcaldes y vecinos protestas ante estos cierres

Voz 14 09:44 sí señor alcalde usted tiene que defender los intereses de los vecinos no los intereses de ninguna entidad bancaria ni de otras entidades que no tiene nada que ver con el pueblo