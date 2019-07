Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:49 (08/07/2019)

Voz 1217

00:16

buenos días vaya tela el tiempo como esta de loco del calor el granizo en un ratito es lo que vivimos ayer temperaturas históricas por sofocantes más de cuarenta grados en Ontinyent Xàtiva allí entre XXXVIII y cuarenta en Valencia en Llíria en Novelda a las que casi sin avisar precedieron tormentas acompañadas en algunos casos de granizo como en Utiel o en Valencia capital y ojo que hoy esa situación la de las tormentas digo puede repetirse pronóstico del lunes según Aemet chubascos y tormentas sobre todo por la tarde muy probables en el interior y menos probables y con más dispersión hacia el litoral que pueden ser localmente fuertes persistentes y con granizo en el interior de Valencia y Castellón allí luce la alerta amarilla y naranja posibles calimas además lluvias de barro temperaturas en descenso y las máximas por cierto de forma muy notable en la provincia de Valencia viento variable de flojo a moderado con rachas muy fuertes atención por la tarde asociadas a las tormentas ya la entre veintitrés veintiséis grados ya en Castellón en Elche en Valencia y en Alicante al mediodía no más de treinta y cuatro en localidades como Ontinyent y hoy sabremos cuánto daño está haciendo este tiempo al campo valenciano y lo sabremos el mismo día en que el president Ximo Puig recibirá a las cooperativas al Comité de gestión de cítricos ya las los principales asociaciones agrarias para hablar del acuerdo Unión Europea Mercosur en vísperas del viaje de Puche a Bruselas para analizar precisamente ese acuerdo que ha provocado recordamos el choque dialéctico entre la consellera del ramo Mireia Mollà de Compromís Illa eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero la primera radicalmente en contra acusa la segunda de apoyar un acuerdo comercial que perjudican nuestra agricultura la segunda a favor del acuerdo siempre que se cumplan unas garantías para no perjudicar precisamente a nuestro campo a Ximo Puig le toca pues en su primer viaje de la legislatura templar gaitas Ana Talens buenos días buenos días Juan el objetivo de ese viaje es obtener información directa por parte de los mandatarios comunitarios sobre un acuerdo que recordamos aún no ha sido aprobado y ratificado por el Consejo y que todavía no ha llegado al Parlamento Europeo para poder analizar los efectos que tendrá en los sectores productivos de la Comunitat pero también es cierto que estamos hablando del mayor acuerdo comercial alcanzado nunca por la Unión Europea