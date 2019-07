el republicano nada mal peces sean un total de trasvase Figueras Tàrrega Almond Study que me incumbe ni cumple la Constitución protestas fueron Argoños pro a la otra banda no Convergència PSC veinticinco aplazó en cuatro Beckett base táctica Esquerra era la fuerza más votada a casada la selva

alegó o no las peticiones penas parquedad moment no considera que es una violación sino un abuso sexual

ve escoltar a las amigas ir atas timonel caerán allana industria Alfa tres a Manresa al que acusa de entre treinta no Bains van a todos asegura no conexión a la Manor edad ya que expliquen al Ministerio Fiscal las Mostra Hubert a modificar las previsiones cada Movement son de abuso sexual persiste Hidum als alcanzó la presunta Avenue la van a La Noria Mateo SAS daban Innova es da paso al máximo es Paul caudal insta al juez a la violación de una pistola para que nos explique sin ánimo

más un al festival una maquinaria personal arroba diversas Sert y una de ellas padece iría vida al personal de asegura activa Said al contra la violencia sexual casas festival de seguidas va retenía presunta Grasso Livan reclaman a la no haya cada en un si es así uva fe iba a ser ya cuando los Mossos Saura Nathalie

Nous audios del ex comisario Villarejo caras revelan que al ex ministra y ex secretario general del PP María Dolores de Cospedal base que iba pro Maura la manada para Cataluña lectiu a conseguí informas yuca comprometes a los líderes independentistas Aitor la Vanguardia Cospedal y Sánchez Camacho habrían hasta dar anda que hasta operación dos actos del PP saca estas conversan Sáenz de Santamaría aquí Villarejo Mena la pequeña a Uría rata Cospedal que Cataluña a la situación

el primer seis meses del año once mil usuarios han utilizado cada día les Rodalies de Barcelona es un once coma dos persiguen mes que en el Matheus perdió de de la Hispasat una cifra que fregar el récord que sabía Soliz Line dos mil seis la aumenta a producir Malgrat unicidad y en el que es van registramos problema exprese emplea al Estació de Bellvitge pero une sobres que esta vencen a la infraestructura o la inmortal de Castell Dalí que bate ni fuera de Servei la línea R4 entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa Duran dúo es en MANES Seconds Fons de Renfe la puntualidad Tena que seis metros hasta del noventa dos persiguen que body que décadas en Trends mía Buick que han arribado a mí retar superior al tres minuts

yo me son erupción que ellas muletas entonces van curar programa latía continua evoluciones explicó fue el diagnóstico que Sainz por complicaciones no

Voz 14

09:44

has dicho que no es no es correcto que lo diga pero esta ha costado menos que la del año pasado sí que el año pasado me me