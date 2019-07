buenos días lunes ocho de julio comenzamos semana una semana en la que va a remitir algo el calor y en la que de nuevo los estudiantes van a ser protagonistas porque un total de mil doscientos treinta y seis se van a enfrentar nuevamente a la evacuó a la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad eso será en la convocatoria extraordinaria de julio que comenzará mañana y hasta el jueves día once Las calificaciones se darán a conocer el dieciocho del mismo mes una semana por tanto que mira la educación pero de manera más inmediata hoy evaluadores de la Unesco visitan el parque Mundial de la Unesco Villuercas y Bores Jara que se encuentra este año en proceso de R validación del reconocimiento un proceso al que se someten todos los GEO parques mundiales cada cuatro años desde la dirección del parque extremeño se muestran optimistas ante esa posible revalidar el título José María Barrena

y si finalmente los evaluadores de la Unesco emiten la tarjeta verde para el parque Villuercas y Bores Jara o lo que es lo mismo si este consigue revalidar el título no se conocerá hasta finales de año mientras este lunes hablamos también David da porque el doce por ciento en los hogares extremeños tiene dificultades importantes para llegar a fin de mes es el principal dato extraído de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE una cifra superior a la media nacional que se establece en el diez coma cuatro por ciento en los hogares y es que los ingresos medios por persona la región se sitúan en ocho mil quinientos tres euros la cuantía más baja del país y por debajo de la media nacional donde los ingresos medios alcanzan los once mil cuatrocientos doce euros por persona hablaba de ello desde Cáritas Mérida Badajoz Jesús Pérez mayo

Voz 1

02:36

la insuficiencia de los ingresos de los extremeño para mantener un nivel de vida adecuado muchos gastos no diferencian por comunidades autónomas es decir ni la energía eléctrica ni las compañías telefónicas no ponen precio más barato a los extremeños si tenemos que afrontar un nivel de unos precios similares al resto de España con unos ingresó más bajo no si éstos el cauce como decía pues en esa dificultad que tienen los extremeños para integrar firmemente