Las noticias de Galicia, 06:49 (08/07/2019)

Voz 0846 01:07 qué tal muy buenos días los partidos políticos engrasando motores de cara a las autonómicas del año que viene al unos todavía no saben ni cómo ni con quién se van a presentar es el caso de A Nova donde son partidarios de repetir una experiencia similar a la de En Marea que fracasó dicen las el su portavoz por falta de diálogo and con Sánchez añade que Martín Noriega el ex alcalde de Santiago es uno de los llamados a liderar el nuevo proyecto la alternativa Feijóo que también pretende liderar el Bloque Nacionalista Galego ayer celebraba una convención de cargos en Santiago o los socialistas con un gobierno para el progreso con Gonzalo Caballero el frente Feijóo de momento no ha dicho si se vuelve a presentar abre hoy su ronda de contactos con los nuevos alcaldes de las ciudades donde no gobierna el PP recibe al regidor compostelano Xosé Sánchez Bugallo es lunes ocho de julio ID momento y tampoco toca ese tiempo de verano que desde Aemet insisten será seco y caluroso Pablo

Voz 1590 02:05 Calviño buenos días buenos días Xaime aumente de momento la inestabilidad esperamos cielos con nubes y claros también algún chubasco tormentoso más probable en el interior y en las zonas de montaña especialmente por la tarde suben ligeramente las temperaturas mínimas mientras se mantienen las más las máximas el viento soplará del nordeste con intervalos fuertes en la Costa da Morte

Voz 0846 02:24 más inestabilidad para empezar la semana que arranca como en A Coruña Pablo Díaz sí Coruña eh

Voz 7 02:33 en Lugo sana Mejide qué tal muy buenas de días Xaime tenemos dieciséis grados en la capital lucense y los cielos cubiertos por Miguel Bernárdez

Voz 8 02:43 muy buenos días Jaime tenemos dieciocho grados y nubes y claros

Voz 0846 02:47 Pontevedra Alfonso González o la buen día

Voz 9 02:49 de momento más nubes que claros diecinueve grados

Voz 0846 02:52 los tanto en Pontevedra Vilagarcía Vigo María Díaz

Voz 10 02:54 nuevas días con nubes pero también diecinueve grados

Voz 0846 02:57 Santiago Pablo nubes en Santiago diecisiete grados los deportes hoy es día de inicio de trabajo en Vigo arranca el Celta a María

Voz 10 03:04 a puerta abierta entrena hoy el equipo en a las nueve sobre el campo veintiséis futbolistas Fran Escribá y el resto del cuerpo técnico faltarán los internacionales que ese reincorporará el catorce de julio entre las novedades de Gabriel el toro Fernández pendientes de Mina cuya sigue dependiendo del acuerdo de Maxi con el Valencia por lo pronto tanto él como Jorge Sánchez están llamados a entrenar en Valencia Nolito pendiente también de su futuro entrenará con el Sevilla ya dúo está con su selección pendientes también de si su destino es Vigo objeta

Voz 0846 03:36 también en Lugo inicia este lunes la pretemporada Sara

Voz 7 03:40 pues no la pretemporada temporadas inicia este miércoles se hoy pasarán los Albee verme por el reconocimiento médico también lo harán mañana y sin embargo en el Club Deportivo Lugo pues no ha habido de momento muchos cambios hay muchas conjeturas sobre todo a través de las redes sociales se por la posible entrada de nuevos jugadores pero todavía nadie

Voz 0846 03:58 tan sólo el Depor que disputó la fase de ascenso le queda una semana de vacaciones Fran Hermida

Voz 0688 04:04 Deportivo está una semana de empezar la pretemporada será el próximo lunes cuando el equipo se ejercite en Abegondo y empiece en la temporada dos mil diecinueve dos mil veinte la única cara nueva que se espera es la del griego Lampropoulos y aunque hay varios jugadores en la rampa de salida es esta no parece que vaya a ser una semana movida en el apartado de salidas

Voz 0846 04:25 Nos pasamos la dice esperando esperamos vacaciones

Voz 0846 04:55 la única política declaraciones a la SER del portavoz de no van Tones Sánchez partidario de repetir en las próximas autonómicas una experiencia similar a la de En Marea dice que el ex alcalde de Santiago es uno de los llamados a liderar el nuevo proyecto Íñigo Kenzo

Voz 0298 05:11 Antoine Sánchez considera que Varea fue una apuesta valiente la que se siente orgulloso hoy está convencido de que los ciudadanos entienden las dificultades para mantener unido ese espacio político en todo caso entiende que faltó capacidad de diálogo para mantener la unidad Sánchez piensa ya en una nueva plataforma de cara a las elecciones autonómicas sobre la posibilidad de que su nuevo proyecto esté liderado por el ex alcalde Santiago Martiño Noriega no descartan nada opinan que es uno de los imprescindibles

Voz 13 05:35 bueno Martiño Noriega un dos imprescindibles para mí pero dependerá del tamaño no nada máis que queda suba a su decisión porque para para mí para un espacio para para todos es un referente en una persona además es capaz de liderar espacios plurales y además es una una persona pues Nova Antonio quiero que que vaya a tener un compromiso político de por vida

Voz 0298 06:07 Antón Sánchez quiere centrar al trabajo el próximo periodo de sesiones en las necesidades de Galicia y no en las discrepancias políticas cree que los problemas que provocaron el nacimiento En Marea siguen ahí y que por tanto es necesaria una alternativa al régimen

Voz 13 06:19 para tener una vivienda digna un traballo para que emigrar Donoso país esa esas cuestiones tan tan importantes no van a vivir solo con un cambio de inquilinos unas instituciones no no van a vivir do do propio un cambio máis máis fondo una medida que seamos capaces de construir una alternativa para para toda esa mayoría social que quiere cambios profundos pues podemos ser esa esa solución no para dentro de de de

Voz 0298 06:51 en otoño nueva celebrarán una asamblea en la que se tomarán decisiones sobre

Voz 0846 06:54 el futuro en otoño Asamblea de la nueva el sábado los socialistas serán los que ponían ya rumbo a las autonómicas en la escuela de verano gobiernos para el progreso y este domingo hacían lo propio los nacionalistas del Bloque una cumbre de cargos del partido para planificar la política municipal y la estrategia de cara a la cita electoral del año que viene en el Benega creen también que ahora sí hay una clara oportunidad de desalojar al PP de la Xunta la portavoz Ana Pontón dice que un Benega en alza puede y tiene que liderar ese proceso para acabar con el que denomina decenio negro de Feijóo que nacionales

Voz 14 07:26 el ego de un gran salto adelante que permita poner punto final a este decenio negro de Feijóo y abrir un nuevo ciclo analiza para es el nuevo ciclo político nada lista es imprescindible de a salvo Partido Popular da Xunta de Galicia pero vistos eso no llega para abrir un nuevo ciclo político en Galiza o Bloque Nacionalista Galego tienen que lidera la Xunta

Voz 0846 07:54 sí también de la política crisis en el Gobierno de Pérez Jakome en Ourense dimite la concejala de democracia ourensana Ana Isabel Rabanal radio Orense Miguel Bernárdez

Voz 0298 08:03 democracia nada atribuye su marcha

Voz 8 08:05 a las divergencias Si puntos distintos de vistas sobre cómo encarar este mandato al mando de la Concejalía de Comercio y seguridad ciudadana como factores decisivos para que Ana Isabel decidiese no continuar al frente del equipo la renuncia comunicada ayer domingo es la segunda que registra la orensana tras las elecciones después de la dimisión en junio de Ana Isabel Bertolt por motivos personales

Voz 0846 08:26 por lo demás va a ser un lunes de protestas laborales de los investigadores afectados por los retrasos en la convocatoria de las becas post doctorales que denuncien su situación en el Parlamento Pablo Calviño

Voz 15 08:36 los contratos finalizaron el pasado veintinueve de junio como la próxima convocatoria sale hasta agosto tendrán que suspender su actividad hasta el mes de diciembre las condiciones de incertidumbre la poca seguridad estabilidad hacen que se planteen buscar otras opciones para seguir con su trabajo

Voz 16 08:50 en este tiempo pues dejamos colgados pues a nuestros alumnos con trabajos desintegrado de Master con buen algunos dirigir más tesis doctorales y dejamos también en suspenso en nuestras investigaciones tengo previsto investigaciones marcha tengo docencia que he tenido que mover al segundo cuatrimestre Hay una serie de alumnos a los que estoy utilizando pues se van a tener que esperar a mi regreso a parar todo pido a Dios

Voz 0846 09:12 eso caravanas de camiones los ciento cincuenta transportistas que llevan el carbón desde Ferrol a la térmica de Endesa en As Pontes llevan dos meses sin trabajo Íñigo

Voz 0298 09:22 recorrerá Santiago Vigo Ourense Lugo que mañana parte hacia Madrid denuncian que ya dos meses y medio sin poder trabajar como consecuencia de la reducción de la producción de la térmica de Endesa sin que les hayan informado de cuándo se retomará la normalidad Manuel Bouza presidente de la Asociación del colectivo de transportistas el carbón

Voz 17 09:37 de contarnos desde avalarnos decirnos que el día central térmica ahora para veinte años pues sin avisar de diversiones Dean versiones hechas pues eh Nos cortan ID para mañana se acaba el trabajo lleva a la gente dos meses y medio sin