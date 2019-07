los conductores de vehículos contaminantes no residente Mi autorizados podrán ser multados con noventa euros cuarenta y cinco con pronto pago como el fin de semana pasado el tráfico estuvo cortado por la celebración del Orgullo no ha creado muy claros los coches que entraron en Madrid entre el viernes serán multados Borja Carabante delegado de Medio Ambiente inmovilidad ha dicho en A Vivir Madrid Caca que acatarán la decisión del juez

pueden entrar en Madrid central los vehículos con etiqueta cero y y residentes los y los de tendrán que aparcar en un parking o con una invitación y los vehículos que no tengan etiqueta podrán acceder hasta el dos mil veinte sólo si cuentan con invitación desde el Ayuntamiento ya han anunciado que recurrirán esta decisión judicial y esta semana la plataforma campamentos sí que agrupa asociaciones vecinales del suroeste de Madrid también podría denunciar la eliminación

el problema que encuentran es que tienen un semáforo constantemente parpadear no y un stock un poco unos metros más adelante entonces tienen esa pequeña incertidumbre incluso cuando el peatón pulsa para pasar pues que se ponen rojo y el y el conductor pues un poco distraído por esa sobrecarga de señalización ni respetan semáforos ni respeta al peatón yo conozco ya varias personas que han pasado optando el pulsador el les ha puesto verde el muñequito y les han pasado por regantes

este martes a las doce de la noche acaba el plazo de ciudadanos PP para llegar a un acuerdo programático en la comunidades socialistas Gabilondo el que más apoyos tiene aunque no alcanza la mayoría que se suman la popularidad Ayuso los votos de Ciudadanos y Vox uno de cada cuatro trabajadores que hace horas extra gratis lo hace en Madrid son datos de un informe de Comisiones Obreras concluye que las empresas en la capital se ahorran tres mil doscientos veintiún millones de euros por esta situación sólo una de cada diez prendas de ropa de las que se deshace los madrileños terminan teniendo una segunda oportunidad son datos de la Fundación humana que recogió ciento ochenta toneladas en los primeros meses del año en deportes los rojiblancos presentan hoy desde la una de la tarde al portugués Joao Feli CNES en el estadio Metropolitano

qué tal muy buenos días bueno pues aumentando la circulación poco a poco en algunos de los principales accesos a la ciudad como por ejemplo en el tramo final del Paseo de las Delicias el acceso por la prolongación de O'Donnell así como también va aumentando el entrada por General Ricardos si hablamos de la M30 hablamos de Hora punta se refleja tanto en el arco oeste entre el estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en sentido norte como desde el nudo sur hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas pero además atentos porque muy próximo ya a la salida a la M once al hablar de reconocía como del aeropuerto atentos porque hay dos vehículos averiados ocupando el carril derecho

evidentemente no era Charo Alcázar sino Jesús Matsuki gracias íbamos a ver cómo se circula también por las carreteras madrileñas dgt Teresa Serrano buenos días

