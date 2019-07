Las noticias de Cantabria, 07:50 (08/07/2019)

Voz 1 00:00 en Hoy por hoy y Cantabria Fermí

Voz 2 00:07 qué tal están buenos días a esta hora de la mañana tenemos eh tormentas en buena parte de Cantabria cielos cubiertos aquí en la capital no llueve al menos no de forma significativa en el centro y queremos diecinueve grados de temperatura que no está nada mal vamos hasta Torrelavega Joaquín Díaz buenos días bueno de momento dieciocho grados y en esos momentos tampoco pero la lluvia en la cerca vamos también hasta Castro Urdiales Santiago Redondo buenos días hola buenos días Fermín tenemos lluvia débil con poca visibilidad en Castro y temperatura de dieciocho grados dieciocho grados también en Laredo y San Vicente de la Barquera diecisiete grados en Potes catorce en Reinosa dice la previsión que las tormentas van a acompañarnos durante todo este lunes van a ser más probables en la zona este de la comunidad hay incluso pueden descargar granizo pueden caer granizo durante todo el día aunque que esa previsión se puede extender a toda la comunidad también de por tanto desapacible con temperaturas sin Can

Voz 3 01:01 los Bosch Car Service tu red de talleres multimarca te ofrece la información del tráfico en Cantabria Bosch Car Service para todo lo que tú automóvil necesita a esta hora la DGT pide precaución en la autovía A

Voz 2 01:12 a sesenta y siete en la Autovía de la Meseta como consecuencia de la presencia de bancos de niebla que pueden dificultar la visibilidad pueden dificultar por tanto la conducción en concreto entre mata porque era ir a Arenas de Iguña en el resto de la red viaria de Cantabria no hay problemas significativos sea su coche silos de armas hemos pieza a pieza de darías cuenta de que la mayoría de ellos las hemos fabricado en vamos por eso aunque no San veremos se puede decir que en casi fabricamos por eso es lógico que a la hora de cuidar y reparar tu vehículo cualquiera de nuestros quince talleres en Cantabria te garantice el mejor servicio talleres Bosch Car Service en Cantabria cuidamos de tu coche como nadie siete y cincuenta y dos minutos de la mañana el cierre de sucursales bancarias

Voz 0317 01:57 ha sido un goteo un goteo lento pero constante durante los últimos diez años un proceso que seguramente continuará en el futuro pero que aposta ha supuesto ya el cierre de doscientas oficinas bancarias en toda Cantabria la pasada crisis financiera en las fusiones la digitalización IOR objetivo evidente que se ha enmarcado las entidades de ahorrar costes para aumentar beneficios son algunos de los motivos que han provocado el cierre de oficinas bancarias y claro la pérdida de empleo que ello ha supuesto a lo largo como decíamos de la última década la información este miren Azcona

Voz 1593 02:32 primero afectadas las zonas rurales y poco a poco ha ido extendiéndose a los núcleos urbanos en las que se han ido fusionando lo que antes eran cuatro o cinco oficinas distintas en una única sucursal evidentemente su cierre ha provocado la amortización sólo en Cantabria de mil quinientos puestos de trabajo Pedro García responsable de Banca de UGT y portavoz del comité de empresa de Liberbank

Voz 4 02:51 es que venimos de un sistema financiero este caso sobre todo en vincular por ejemplo a las cajas de ahorros de lo que primaba era el buen servicio al cliente sentado un nuevo sistema financiero que lo que es la rentabilidad por cliente a cualquier precio

Voz 1593 03:05 hay núcleos rurales en los que está proliferando la figura del agente financiero que es un autónomo que gestiona la zona como si fuera una franquicia de tal manera que si se pone enfermo se va de vacaciones dice nadie les sustituye la zona se queda sin servicio un ejemplo

Voz 4 03:18 con la única cerrada porque porque él propiamente financiero está rebaja no

Voz 5 03:24 le fue cobró

Voz 4 03:26 el servicio queráis a toda esa zona

Voz 1593 03:29 Sión que está afectando mucho a las personas mayores asegura porque no pueden realizar ninguna operación cerca de casa ni siquiera retirar su pensión sino les acercan hasta Ramales de la Victoria en este caso

Voz 0317 03:39 el lunes ocho de julio Gil esta tarde a las siete en el Parlamento de Cantabria toman posesión de sus cargos los nueve consejeros que van a formar parte del Ejecutivo presidido por Miguel Ángel Revilla los cinco consejeros del PRC los

Voz 2 03:53 cuatro del PSOE prometerán o jurarán su

Voz 0317 03:55 los cargos en un acto que supondrá en la práctica la puesta en marcha de todo el proceso de nombramientos y ceses de las personas que les van a acompañar en la gestión de sus respectivos departamentos inicia su etapa por tanto un gobierno en el que Revilla espera que haya entendimiento un gobierno en el que el único partido que importe sea Cantabria eso que dijo al menos ayer el jefe del Ejecutivo en la fiesta del Partido Regionalista

Voz 1563 04:19 cuando a nosotros es mi vamos a escuchar ahora sí no

Voz 0317 04:21 lo de Miguel Ángel Revilla allí no hay perros

Voz 1563 04:24 hoy hay Cantabria y los partidos se dejan fuera del Consejo de Gobierno allí vamos a hablar de un programa que hemos suscrito los dos Iker que cumplir tanto lo que han aportado ellos como lo que hemos aportado nosotros eso es lo que se espera de un gobierno serio

Voz 0317 04:43 la toma de posesión de los nuevos consejeros traerá cambios en los grupos parlamentarios al menos en el grupo socialista la futura consejera de Empleo y Política Social Ana Belén Álvarez ha presentado su renuncia al escaño también ha renunciado la siguiente en la lista María Sánchez que será consejera de Economía y Hacienda de esta forma será el noveno en la lista autonómica del PSOE César Aja el que entre en el hemiciclo baja es economista en la Asociación de Desarrollo Rural Sarhane Ansa falta por ver qué harán los diputados regionalistas que han sido nombrados consejeros Paula Fernández Guillermo Blanco responsables de Presidencia y Justicia de Medio Rural Medio Ambiente respectivamente y el programa sólo con tus manos del Colegio de Médicos de Cantabria enseña a estudiantes a profesores y educadores deportivos cómo actuar ante una parada cardíaca programa que sólo este año ha llegado a mil trescientos cincuenta alumnos y profesores cántabros Un setenta y dos por ciento más que en dos mil dieciocho ocho médicos cántabros con experiencia en urgencias han sido los encargados de impartir esta formación en la que ha sido la cuarta edición ya del programa Alberto Garre y responsable del Área de Formación del Colegio de Médicos asegura que esta actividad de educación en salud permite salvar vidas porque cerca del ochenta por ciento de las paradas cardíacas inesperadas suceden en el ámbito extra hospitalario y en dos de cada tres casos existen testigos que en su gran mayoría no son sanitarios por tanto los conocimientos que puedan existir son sin duda

Voz 6 06:12 la capital está su setenta y cinco por ciento de los casos de Ci U no hace nada solamente llama al servicio de emergencias y entonces de Leo un poco esa responsable porque probablemente nadie suelen Suiza o inhábiles haya recalcaba la importancia de actuar en sus cinco primeros minutos y los servicios de emergencia en los servicios de urgencia en los que no es no los tenemos a la puerta de casa muchas veces centros abortar una media de quince diez minutos cuando la situación es relativamente cercana pero hay que saber que siete minutos nos hace una maniobra de resucitación el pronóstico vital en esa persona es sincero

Voz 0317 06:49 hay Cantabria está siendo junto a Asturias y Galicia la comunidad más afectada por el polen los alérgicos a las gramíneas no están teniendo la verdad un comienzo de verano precisamente otra el kilo algunas especies de gramíneas activan su polinización en el mes de julio y este año las condiciones del tiempo no están ayudando a los alérgicos Soledad Gallego es alergólogo del hospital de Valdecilla no solo

Voz 7 07:10 entonces micro toda la cornisa cantábrica estamos muy afectados por la polinización de las gramíneas y por lo tanto con altos niveles en el ambiente y es por ello por lo que nuestros pacientes cuando están sufriendo pues toda la sintomatología

Voz 8 07:27 la nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada el momento oportuno y el coche el coche

Voz 9 07:38 por el que ya no piensa seguir esperando auditada en el treinta y uno de julio ahora tu Audi A1 Sportback van por ciento sesenta euros al mes con todos los servicios incluidos oferta de renting de Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 10 07:53 viaja cómodo y seguro autobuses Madrazo es garantía en el transporte escolar y deportivo de bodas y celebraciones con vehículos modernos de dieciocho a setenta y uno plazas autobuses Madrazo Nadal treta o Cabezón de la Sal y ahora en Torrelavega con autobuses Lorenzo casta Nova informa T en autobús hasta un punto es

Voz 11 08:10 en el Centro Botín Santander y descubre Calder Stories una nueva mirada a la obra de Alexander Calder móviles que desafían la gravedad coreografías para ballet diseños de automóviles noventa trabajos que muestran la faceta más desconocida de este pilar del arte del siglo XX hasta el tres de noviembre Calder Stories una exposición irrepetible

Voz 2 08:33 en Laredo Comisiones Obreras

Voz 0317 08:36 de Cantabria denuncia que el centro de salud de la localidad contará este verano con tres médicos de Familia menos es decir de los ocho que son habitualmente a sólo cinco además siempre según la versión de este sindicato el Servicio Cántabro de Salud no tiene previsto sustituir al pediatra que existe en el centro de salud no le va a sustituir durante sus vacaciones en Torrelavega casi setecientas personas han sido admitidas para la selección de una bolsa de empleo de personal auxiliar administrativo en el Ayuntamiento

Voz 12 09:04 Joaquín todos los admitidos en este proceso deberá superar en primer lugar el ejercicio obligatorio eliminatoria tipo test de cincuenta preguntas sobre las materias contenidas a la convocatoria los que superen esta prueba pasarán a la fase de concurso en la que se valorarán los méritos información los cien mejores calificaciones integral la bolsa de empleo

Voz 2 09:20 en Castro Urdiales un día más y llevamos ya unos cuantos continúan los cortes de agua una reparación dejará esta mañana sin suministro en este caso al barrio de Helguera en la pedanía de Sámano Santiago el servicio municipal de Aguas ha anunciado que entre las ocho de la mañana y las dos de la tarde efectuara un corte en el suministro de agua potable que afectará al barrio de Helguera en Sámano el corte se debe a la ejecución de obras de reparación de la avería en la red general el suministro se irá restableciendo sin previo aviso según finalicen los trabajos