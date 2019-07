Las noticias de Galicia, 07:50 (08/07/2019)

Voz 1 00:00 acciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada en momento oportuno y el coche el coche el que ya no piensa seguir esperando auditada en uno de treinta y uno de julio ahora tu Audi Q3 Advance por doscientos cincuenta y cinco euros al mes con todos los servicios incluidos oferta de Audi Financial Service más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 0846 00:57 qué tal muy buenos días los partidos políticos en otras han motores de cara a las autonómicas del año que viene aunque algunos todavía uno no saben ni cómo ni con quién se van a presentar es el caso de la Nova donde son partidarios de repetir una experiencia similar a la de marea que fracasó dice aquí en la SER su portavoz por falta de diálogo Antón Sánchez añade que Marchionne llega al ex alcalde de Santiago es uno de los llamados a liderar el nuevo proyecto la alternativa Feijóo que también pretende ponerse en frente el Benega ayer celebraba una convención de cargos en Santiago o los socialistas con un gobierno para progreso con Gonzalo Caballero Feijóo que de momento no ha dicho si se vuelve a presentar abrió hoy su ronda de contactos con los nuevos alcaldes de las ciudades el PP no gobierna ningún una recibe al regidor compostelano Sánchez Bugallo es lunes ocho de junio y de momento y tampoco toca ese tiempo de verano que desde Ahmed insisten será seco y caluroso Pablo Calviño buenos días buenos días I'm aumenta la inestabilidad

Voz 4 01:55 hace esperamos cielos con nubes y claros también algún chubasco tormentoso más probable en el interior en las zonas de montaña especialmente por la tarde suben ligeramente las temperaturas mínimas mientras que se mantienen las máximas el viento soplará del noroeste con intervalos fuertes en la Costa da Morte

Voz 3 02:11 este AIS patrocina la ronda de temperaturas

Voz 0846 02:15 en A Coruña tenemos el cielo gris dieciocho grados dieciocho también en Ferrol

Voz 5 02:19 cielos grises también en Lugo cielos encapotados

Voz 0846 02:25 en Ourense de dieciocho grados en Pontevedra nublado diecinueve grados al igual que en Vilagarcía

Voz 7 02:30 en Vigo también ha hablado hoy diecinueve grados cielo con nubes en Santiago diecisiete grados

Voz 8 02:35 pintar la fachada ya no es suficiente aplique el sistema T Ice con que se amortiza sólo ente AIS encontrará la solución más adecuada como un asesoramiento técnico personalizado te Ice más de treinta años de experiencia y miles de clientes satisfechos llámennos al teléfono gratuito novecientos ochocientos treinta y tres novecientos nueve o visiten los ente AIS punto es decir hace por lo conocido hoy duradero

Voz 0846 02:55 siete cincuenta y tres Ruth García buenos días

Voz 5 02:57 hola qué tal saludos de Gádir nos vamos ahora con un consejo importante para ahorrar no sólo más sino mejor las oportunidades con primeras marcas para este lunes

las oportunidad dispara Oysho detergente cifra ahorro gigante polvo ochenta carritos o líquido que el ochenta dosis nueve euros con setenta y cinco céntimos seria sangría Bruño kilo sesenta céntimos sólo hoy sólo Engadin patrocinador oficial del equipo paralímpico español

Voz 0846 03:36 la crónica política apuestan por un proyecto similar al En Marea de cara a las autonómicas del año que viene su portavoz Antón Sánchez dice aquí en la SER que el ex alcalde de Santiago es uno de los llamados a liderar la alternativa a Feijóo Íñigo cañizos

Voz 10 03:50 portavoz de no va considera que marea fue una apuesta valiente de la que se siente orgulloso y está convencido de que los ciudadanos entienden las dificultades para mantener unido ese espacio político en todo caso entiende que faltó capacidad de diálogo para mantener en unidad Sánchez piensa ya en una en una plataforma de cara a las elecciones autonómicas sobre la posibilidad de que ese nuevo proyecto esté liderado por el ex alcalde de Santiago Martiño Noriega no descarta nada opina que es uno de los imprescindibles con el martillo no

Voz 11 04:14 el día que un dos imprescindibles para mí pero dependerá del non nada máis que queda su va a su decisión porque para para mí para un espacio para para todos es un es un referente una persona además es capaz de liderar espacios plurales y además es una una persona ha pues Nova

Voz 7 04:41 y quiero que que vaya a tener un compromiso político de prohibido

Voz 10 04:45 Antón Sánchez quiere centrar el trabajo el próximo periodo de sesiones en las necesidades de Galicia Hinault en las discrepancias políticas cree que los problemas que provocaron el nacimiento en Varea siguen ahí y que por tanto es necesaria una alternativa al régimen

Voz 11 04:57 para tener una vivienda digna un traballo para que emigrar Donoso país esa esas cuestiones tan tan importantes no van a vivir solo con un cambio de inquilinos unas instituciones no no van a vivir do do propio haber un cambio máis My fondo una medida que seamos capaces de construir una alternativa para para toda esa mayoría social que que cambios profundos pues podremos ser esa esa solución un para dentro de de Servicios Gadea

Voz 0846 05:29 en otoño Asamblea de uva para decidir su futuro el sábado los socialistas eran los que ponían ya el rumbo a las autonómicas en la escuela de verano gobiernos para el progreso y este domingo hacían lo propio los nacionalistas del Bloque una cumbre de cargos del partido para planificar la política municipal y la estrategia de cara a la cita electoral del año que viene en el Benega creen también que ahora sí hay una clara oportunidad de desalojar al PP de la Xunta la portavoz Ana Pontón dice que un bloque en alza puede tiene que liderar ese proceso para acabar con el que denomina decenio negro de Feijóo obvio

Voz 12 06:03 el ego de un gran salto adelante que permita poner punto final a este decenio negro de Seijo y abrir un nuevo ciclo analiza el parabrisas el nuevo ciclo político nada lista es imprescindible de esa lo salvo Partido Popular da Xunta de Galicia pero visto non Sega para abrir un nuevo ciclo político en Galiza o Bloque Nacionalista Galego ponen que lidera la Xunta

Voz 0846 06:31 y en crónica municipal crisis ñ el Gobierno de Pearl Jakome en Ourense dimite la concejala de democracia ourensana Ana Isabel Rabanal es Radio Ourense Miguel Bernárdez

Voz 13 06:41 democracia ourensana atribuye su marcha a las divergencias puntos distintos de vistas sobre cómo encarar este mandato al mando de la Concejalía de Comercio y Seguridad Ciudadana esos son los factores decisivos asegura democracia sana para que en Isabel decidiese no continuar al frente del equipo la renuncia comunicada ayer domingo es la segunda que registra deseó

Voz 14 07:01 las las elecciones municipales después de la dimisión en junio

Voz 13 07:04 de Ana Isabel Bertolt por motivos personales

Voz 0846 07:06 por lo demás va a ser un lunes de protestas laborales de los investigadores afectados por los retrasos en la convocatoria de las becas post doctorales que denunciarán su situación en el Parlamento

Voz 15 07:19 sus contratos finalizaron el pasado veintinueve de junio como la próxima convocar pongo convocatoria no sale hasta agosto tendrán que suspender su actividad hasta el mes de diciembre las condiciones de incertidumbre y la poca seguridad y estabilidad hace que se plantea buscar otras opciones para seguir con su trabajo

Voz 16 07:35 en este tiempo pues dejamos colgados pues a nuestros alumnos con trabajos de fin de grado de fin de máster con buena algunos dirigir más tesis doctorales dejamos también en suspenso en nuestras investigaciones

Voz 17 07:46 tengo proyectos de investigación en marcha tengo docencia que he tenido que mover al segundo cuatrimestre hay una serie de alumnos a los que estoy tutorizado pues eh

Voz 0846 07:53 también hoy caravana de camiones de los ciento cincuenta transportistas que llevan al carbón desde Ferrol a la térmica de Endesa en As Pontes llevan dos meses sin trabajo

Voz 10 08:03 recorrerán Santiago Vigo Ourense Lugo y mañana parten hacia Madrid denuncian que llevan dos meses y medio sin poder trabajar como consecuencia de la reducción de producción de la térmica de Endesa sin que les hayan informado de cuándo se retomará la normalidad Manuel Bouza presidente de la Asociación del colectivo de transportistas de carbón

Voz 18 08:18 contarnos de los terrenos que el día a veinte años pues sin avisar de diversiones In versiones hechas pues

Voz 0846 08:32 Ana martes serán los trabajadores de los equipos de valoración de dependencia los que protesten por la excesiva carga de trabajo por la escasez de personal miles de personas con discapacidad no pueden acceder a los servicios Araceli blanco era uno de esos equipos

Voz 19 08:47 la lista de espera que tenemos es de cuatro mil seiscientos expedientes en el área norte de Pontevedra a esas personas les hacen falta nuestros certificado

Voz 14 08:59 todavía minutos para repasar los periódicos tarde los ecos de la entrevista en Hora catorce Antón Sánchez señala Noriega como referente para liderar el nuevo proyecto de marear recoge en Faro de Vigo en la opinión Antón Sánchez apunta ya ya Martiño Noriega común imprescindible leemos en El Correo Gallego El Progreso la región y Diario de Pontevedra se quedan con otra reflexión faltó capacidad de diálogo para mantener la unidad de marea por lo demás la falta de trabajadores cualificados ahoga la hostelería gallegas la apertura de la voz Faro y la opinión más de mil seiscientos gallegos padecen adicción patológica Internet el progreso los accidentes se reduce un trece por ciento las vías lucenses tras bajar la velocidad a noventa la región el gobierno PP democracia orensana ante su primera crisis al dimitir la edil rebanar es el Correo Gallego desciende la oferta de pisos para estudiantes y aumenta la turística Diario de Pontevedra las Clarisas están dispuestas a vender Santa Clara sino hacen una oferta convincente eso dice