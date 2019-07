Las noticias de Castilla y León, 07:50 (08/07/2019)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Castilla y León

Voz 2 00:06 Eva Marín

Voz 0603 00:09 buenos días expectación y desánimo así afronta los grupos políticos el pleno de investidura que comienza mañana en las Cortes del que saldrá elegido como presidente de la Junta el popular Alfonso fuera de Mañueco que va a contar con mayoría absoluta al aglutinar los votos de PP y Ciudadanos tras el pacto de gobernabilidad alcanzado y es que el PSOE formación más votada en las elecciones autonómicas de mayo nada espera del discurso de investidura que dará el pistoletazo de salida a la nueva era Mañueco que ya tiene algunas peticiones sobre la mesa enseguida los detalles en este lunes de bochorno con calor y tormentas sobre todo por la tarde y que pueden ir acompañadas de granizo y que harán bajar las temperaturas máximas hoy previstas entre los Veintisiete treinta grados a estas horas conocemos situación con primera parada

Voz 3 00:53 León intervalos nubosos dieciséis grados en León y en Ponferrada Zamora mismo panorama también entre en Zamora dieciséis grados en Zamora dieciséis grados en Benavente Salamanca por aquí despejado por el momento dieciséis grados en Salamanca quince en Vejer Ávila

Voz 4 01:07 bastante despejado todavía dieciséis grados y día soleado de momento también con quince grados en Segovia capital dieciséis en Cuéllar Soria también luce el sol en Soria con dieciocho grados Burgos

Voz 5 01:18 ya en caido algunos chubascos de madrugada tenemos nubes y claros diecisiete grados en Aranda I en Miranda

Voz 0603 01:24 si se en Burgos ciudad Valencia

Voz 6 01:26 ahora mismo nubes y claros quince grados en la capital en Guardo trece en Aguilar

Voz 0603 01:32 Valladolid con algunas nubes dieciséis

Voz 7 01:34 la dos diecisiete en Medina del Campo de Peñafiel

Voz 0603 01:36 conectamos también con la DGT para conocer la situación de las carreteras buenos días

Voz 8 01:40 buenos días no hay en este momento de dificultades que destacar ni en la red secundaria de toda Castilla y León el lunes veraniego transcurre sin complicaciones circulatorias por el momento eso sí ya saben pese a esta situación tan despejada nunca bajen la guardia al volante y planifiquen con tiempo los desplazamientos por carretera

Voz 9 02:01 ven al Centro Botín en Santander descubre Calder Stories una nueva mirada a la obra de Alexander Calder móviles que desafían la gravedad coreografías para ballet diseños de automóviles noventa trabajos que muestran la faceta más desconocida de este pilar del arte del siglo XX hasta el tres de noviembre Calder Stories una exposición irrepetible

Voz 2 02:22 la cola de la derecha y la izquierda tengo que decir más rápido que una familia con dos carros

Voz 10 02:27 elegirla con la más rápida del supermercado en Novés

Voz 11 02:29 es fácil hacer el mantenimiento el servicio post venta Citroën los total y conseguir un viaje con Citroen Racing al Rally de Cataluña

Voz 12 02:36 es facilísimo

Voz 7 02:40 tiene ese mantenimiento Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de Castilla y León

Voz 14 02:47 te lo han hecho

Voz 15 02:49 estar fuerte como León

Voz 16 02:51 la lleva me alto ahora en Leche Gaza

Voz 15 02:54 invitamos al Zoo de Madrid en tren Leche Gaza punto com nace de cómo conseguir cientos de entradas gratis aprovecha prueba disfruta ahora de tu variedad de leche sin lactosa favorita Che detalla a la familia

Voz 0603 03:07 siete y cincuenta y tres el ganador de las elecciones autonómicas el socialista Luis Tudanca poco o nada espera del discurso de investidura que mañana pronuncie el candidato a la Presidencia de la Junta Alfonso Fernández Mañueco en el pleno de investidura pocas esperanzas tiene de ese debate que dará paso a la nueva era Mañueco decía en la SER Luis Tudanca

Voz 10 03:25 bueno no no pero mucho

Voz 17 03:27 espero mucho porque de hecho lo que están manteniendo es la misma la misma estrategia no de los últimos años nos prometen cosas acerca de la sanidad la lucha contra la especulación no lo cumple en fin creo que esta Comunidad autónoma no se puede permitir crear un proyecto político basado en mentiras pero en fin nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir manteniendo nuestra palabra oí desde luego no vamos a defraudar a todos aquellos que nos han votado también a todos aquellos que hoy viven con escándalo lo que están haciendo con sus instituciones

Voz 0603 04:04 la expectación es de quién se estrena en esta legislatura el procurador de por Ávila Pedro Pascual aunque lamenta haberse enterado por la prensa de los acuerdos PP Ciudadanos echa en falta que su contenido se comunicará también a los grupos parlamentarios

Voz 18 04:18 yo es que tampoco averiguando si nos comentan algo con lo que va a nacer yo lo único que sé lo sé por prensa eh bueno a ver muy expectante expectante a ver qué es lo que va a pasar Isidre diciendo lo mismo es es que se yo lo de mi libro sea no tengo ningún problema

Voz 19 04:32 mí el grupo que gobierna me dice que oye mira que había que

Voz 18 04:38 es lo que necesita en muchas cosas sabe deberá que es que estamos muy abandonado se entonces cualquier partido político que me diga qué van a hacer cosas que no han hecho por la vida perfectamente el último problema sea el Partido Popular sea el Partido Socialista sea cualquier partido

Voz 0603 04:50 tras el pleno de investidura vendrá el viernes la toma de posesión e idas pues la construcción del nuevo Gobierno que ya tiene sobre la mesa algunos deberes por ejemplo las demandas de los funcionarios de la Junta CSIT denuncia que la aplicación de la jornada de treinta y cinco horas semanales en la administración autonómica se está traduciendo en realidad es más carga de trabajo en lugar de generar nuevos empleos especialmente preocupante es la situación en sanidad y educación como constata Raquel Fernández responsable de esta central sindical

Voz 20 05:18 esperemos que el martes de verdad que hay van así lo vamos a solicitar al nuevo Gobierno que se forme qué seguida ese nos pongamos a negociar lo que se firmó para el día uno de octubre poderlo cumplir porque es que lo que ahora mismo está haciendo desde mayo hasta aquí ha sido parchear lo poco vamos ya te digo que si hoy las instrucciones que ha mandado gerencias de Servicios Sociales son penosas son pleno las además es que les damos opciones para que huye si es verdad que no es presupuestos no tenemos venga hagamos que a partir del uno de enero sí que podal a la gente disfruta nada no hay nada

Voz 0603 05:52 también el colectivo de profesionales de enfermería existe las carencias del sector sanitario la responsable el sindicato Satse en Castilla y León Mercedes Gago

Voz 1291 05:59 que miren a los ciudadanos que no tenga una sanidad de calidad a todos los castellanoleoneses y luego me pedimos como trabajadores como trabajadores lo pedimos que la Consejería de Sanidad haya más representación de la enfermería que no estaría mal una con una Consejería dirigida por una enfermera que no estaría mal que muchos centros asistenciales y hospitales fueran dirigidos por enfermera

Voz 21 06:29 oye que ya está aquí la nueva cosecha de acto único punta

Voz 22 06:33 ya sabes exprés con dulce y divertido

Voz 0603 06:36 y con sólo cinco de esta Sinesio de alcohol

Voz 22 06:38 genial como aperitivo para el postre o para brindar a cualquier hora Yllera cinco punto cinco sorprenderá

Voz 23 06:47 Nos pasamos la vida esperarlo esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos días tensos esperamos por todo la persona adecuada en momento oportuno el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando It's agudizará en el treinta y uno de julio ahora tu Audi A1 que en Cannes por ciento sesenta euros al mes con todos los servicios incluidos oferta de renting de Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 14 07:15 eso te lo han hecho

Voz 15 07:17 estar fuerte como León

Voz 16 07:19 nada así lleva me alto ahora en Leche Gaza

Voz 15 07:22 te invitamos al Zoo de Madrid en tren Leche Gaza punto com nace de cómo conseguir cientos de entradas gratis aprovecha prueba disfruta ahora de tu variedad de leche sin lactosa favorita Che detalla a la familia

Voz 0603 07:35 Nos quedamos también en León donde la asociación saharaui reclama a la Junta que entregue a tiempo las cartillas de los niños que pasan el verano con familias de la comunidad si estos trámites no se agilizan la eficacia de las vacunas que necesitan se ve mermada Fernando Gutiérrez

Voz 0718 07:48 Pérez subrayan que este retraso pone en riesgo la efectividad de las vacunas contra la hepatitis según señala su secretario Quique Bayón el tratamiento implicados dosis una a los pocos días de llegar y otra antes de regresar a los campamentos de refugiados por ello cualquier demora conlleva que vuelvan a Tinduf con el proceso a medias

Voz 24 08:06 tenemos prisa cabezas no lo entienden en las instituciones cuando nos tardan en dar la cartilla sanitaria porque eso nosotros detectamos que hay alguna niña algún niño que no está vacunado contra la hepatitis B tenemos que darle dos dosis una tiene que ser ahora y la otra dos meses después todo sigue retrasar un par de semanas las cartillas sanitarias ya no podríamos darle más con la dosis y la siguiente dosis no quedaría garantizada

Voz 0718 08:29 la veintena de niños saharauis de esta edición ya se encuentra en León desde la semana pasada

Voz 0603 08:34 dentro de una semana a Agroseguro empezará a pagar las indemnizaciones por los daños producidos por la sequía a los agricultores que tienen contratados las coberturas correspondientes de los cien millones de euros estimados un sesenta y cuatro por ciento corresponden a nuestra comunidad autónoma lo explica José Ignacio García responsable territorial de Agroseguro

Voz 25 08:53 pues por los mil dieciocho que practicamente son en tres años hemos tenido dos episodios y con una intensidad grande yo escultor se está concienciando cada vez que el seguro es una herramienta para cubrir los riesgos de su explotación seguro yo creo que de los últimos dos años que llevamos tanta diecisiete por la sequía o el dieciocho con la cantidad de pedrisco no nos olvidemos que dormir dieciocho fue el segundo año más catastrófico que tuvimos en dar indemnización de siniestros en toda la serie histórica pero yo creo que ha visto que la rara en el Segura es la única herramienta que tiene una herramienta que funciona tasa rápido como decimos se pagará