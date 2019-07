qué tal muy buenos días bajan las temperaturas este lunes hoy sólo alcanzarán los treinta grados de máxima en la Comunidad de Madrid con algún chubasco débil a última hora del día y esta semana se celebra pleno de investidura en la Asamblea de Madrid aunque no ha habido ningún avance de momento en las negociaciones C's y PP siguen confiando en que habrá acuerdo que permita que Isabel Diaz Ayuso sea la candidata designada por el presidente de la Cámara aunque Vox insiste en que no brindará su apoyo sino entrar en esas negociaciones y en el bloque de izquierdas insisten por otra parte en que el candidato sea Ángel Gabilondo el socialista que ahora es el que reúne más apoyos el miércoles se celebra ese pleno Paul Asensio buenos días

buenos días a las doce de la noche de mañana martes acaba el plazo para que el Partido Popular y Ciudadanos terminen de perfilar su acuerdo programático aunque box de momento sigue sin querer reparar la candidatura de la popular Isabel Diaz Ayuso sino cuentan con ellos en la negociación de seguir así las cosas el miércoles se produciría la celebración de un pleno de investidura pero sin candidato el socialista Ángel Gabilondo en el candidato que más apoyo tiene pero no alcanza la mayoría necesaria que se alcanzaría un acuerdo de PP Ciudadanos y Vox a pesar de la insistencia del Bloque de Izquierdas de la queja formal que el PSOE registró la semana pasada en el Parlamento regional el presidente de la Mesa de la Asamblea Juan Trías de Ciudadanos sigue sin mover ficha para designar un candidato

la cuestión es que este Ayuntamiento no ha entendido que esta medida no es una a un capricho es una obligación eh a esta medida se se comprometió el ya el Gobierno de Rajoy para que paralice para paralizar el procedimiento de infracción que tenemos abierta en en Europa porque está vulnerando año tras año los límites máximos de contaminación entonces no es un capricho es una necesidad