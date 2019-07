Las noticias de la Comunitat Valenciana, 07:50 (08/07/2019)

Voz 1 00:00 en Hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 2 00:05 Juan más Graner

Voz 1217 00:09 buenos días es lunes el tiempo está loco ayer pasamos del calor sofocante al granizo en nada en un ratito de temperaturas sofocantes de más de cuarenta grados en algunos puntos a granizadas espectaculares yo ojo que hoy más en el auto te ofrece el tiempo esperamos chubascos y tormentas sobre todo para esta tarde muy probables en el interior y menos probables y con más dispersión hacia la zona litoral que pueden ser además localmente fuertes persistentes y con granizo en el interior de Valencia y de Castellón posibles calimas lluvias de barro temperaturas en descenso las máximas de forma notable en la provincia de Valencia viento variable flojo a moderado con rachas muy fuertes por la tarde que Irán asociadas a las tormentas

Voz 3 00:53 ahora mismo entre veintitrés y veintiséis grados ya en Castellón

Voz 1217 00:57 en Elche en Valencia y en Alicante

Voz 5 01:19 paralímpico español

Voz 1217 01:21 mientras nos preguntamos cuánto daño hacen estas circunstancias al campo valenciano Ximo Puig prepara su viaje a Bruselas de esta semana hoy recibirá a las cooperativas agrarias al Comité de gestión de cítricos ya las dos principales asociaciones agrarias para hablar del acuerdo Unión Europea Mercosur ya saben que ese acuerdo ha provocado el choque dialéctico entre la consellera del ramo que es Mireia Mollà de Compromís y la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero porque la primera que está radicalmente en contra acusa la segunda de apoyar un acuerdo comercial que afirma perjudica a nuestra agricultura y la segunda está a favor del acuerdo siempre eso sí que se cumplan unas garantías para no perjudicar a nuestro campo a Ximo Puig le toca pues en su primer viaje de la legislatura intentar devolver las aguas a su cauce Ana Talent buenos días buenos días Juan el objetivo del viaje comienza el miércoles pasado mañana es obtener información directa por parte de los mandatarios comunitarios sobre un acuerdo que todavía no ha sido aprobado por el Consejo que todavía no ha llegado al Parlamento Europeo poder analizar los pros y contras que tendría para los sectores productivos de la Comunitat Valenciana en todo caso hay que señalar que sería el mayor acuerdo comercial alcanzado nunca por la Unión Europea

Voz 0141 02:33 en declaraciones a la SER el presiden Puche respeta el escepticismo escepticismo de ciertos sectores como el agrícola ante este acuerdo pero recuerda que aún queda mucho recorrido para que se apruebe y que los problemas del sector no pueden circunscribirse únicamente a los pactos comerciales de eso también hay que hablar en Europa Puig se reúne con la comisaría de comercio con Cecilia Malmström para conocer más detalles

Voz 6 02:55 que tiene una trascendencia política me muy importante que habla de cooperación de relación fuerte permanente potente con Latinoamérica que luego tiene también derivadas que sectores problemas en otros beneficiarnos Hydro que se trata es de Pierre todos los detalles intentar situarla como en las mejores condiciones en la competencia que obviamente existe en el mundo

Voz 0141 03:22 Puig tiene previsto reunirse también con el nuevo presidente del Parlamento Europeo da Viza sólo es uno de los menos presidentes autonómicos en conocerle y este es el primer viaje de Puig como presidente de este nuevo ejecutivo

Voz 7 03:35 Millar te invita a que escuches la firma

Voz 1217 03:37 la de Bernardo Guzmán

Voz 0286 03:39 yo sé que faltan todavía dos semanas para el pleno de investidura todavía estamos en fase de tacticismo pero cada vez que escucho Pedro Sánchez decir que quiere los votos de Podemos pero no les quieren el Gobierno y que tampoco les nombre ministros sino que se limiten a sugerirle nombres de independientes para ver qué le parecen no puede dejar de acordarme que aquí en la Comunidad Valenciana Ximo Puig también le hacían falta los votos de Podemos y los de Compromís y no sólo comparte Gobierno con ellos sino que ha permitido que sean ellos mismos los que nombren a sus consellers y altos cargos eso sí una vez pactado el número que cada uno iba a tener si me permiten la expresión os Sánchez es muy listo o muy tonto a lo mejor el primero se pasa de listo mientras el segundo ya es presidente

Voz 11 04:49 algunas de cada taxi imaginad coma Uría secundan Astra vida Sense FAC difícil Beret para impedir la vida sensores sensatez vascos Noya Uría en Noia Uría pida al bosque toda precaución es poca digas Estopa Alfa de la Generalitat valenciana

Voz 2 05:11 ente

Voz 12 05:14 bueno escuchará algo interesante que te ayude en todo día a día

Voz 13 05:17 la nectarina es una fruta de verano que nos aporta Carod menos que preparan nuestra piel para el sol es rica en fibra y en vitamina C y su contenido calórico es reducido lo que la hace ideal para consumir estos meses de calor existen muchas variedades de nectarinas aunque todas destacan por su sabor dulce y un poco ácido que puedo ser diferentes

Voz 1217 05:44 cuatro minutos nos separan de las ocho de la mañana compás de espera las siete urbes están esperando la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre el recurso que presentaron contra el decreto del Consell de mayo pasado que rebaja recordamos las tarifas la Asociación de presas concesionarias de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos insisten o insiste mejor dicho en que esas nuevas tarifas se basa en en un cálculo erróneo de los ingresos por inspección ir reitera que se debería volver a los precios de dos mil cuatro

Voz 0141 06:15 Manuel Trigo presidente de la asociación advierte de que si el Tribunal Superior de Justicia valenciano no les dan la razón acudirán a una instancia superior dice que la sentencia que anuló la reducción de las tarifas que aquí do el PP en dos mil catorce sólo están en vigor cinco días porque enseguida el pasado mes de mayo el conseller probaba estas nuevas tarifas que sitúa los precios de dos pruebas en los niveles de hace quince años sin tener en cuenta el incremento de los costes desde entonces hasta ahora trigo reitera que la decisión del conseller es contraria a derecho

Voz 1217 06:44 ya hablando de decisiones políticas que acaban en los tribunales Toni Such el director general de Administración Local está convencido de que puede llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para que no presente recurso de inconstitucionalidad contra la ley de mancomunidades la ley valenciana de mancomunidades un recurso anunciado el pasado viernes tras la reunión del Consejo de mil

Voz 0141 07:03 sí en declaraciones a la SER Suk avanza que el recurso se basa en una diferencia de criterio respecto a las competencias de las mancomunidades en materia de seguridad que se resolvería cambiando la ley nacional de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y así se lo va a pedir al Gobierno de Sánchez

Voz 15 07:18 esa instara al Gobierno a España que modifique ese apartado a la la idea de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque si bien ellos admiten que puede haber convenios entre Ayuntamientos para para utilizar la policía conjuntamente rechazan rotundamente al cese a través de las mancomunidades cuando esto da más seguridad jurídica y más garantía administrativa a los propios municipios por tanto yo estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo con el Gobierno de España

Voz 0141 07:44 su lamenta que el PP como ha hecho este fin de semana el diputado Adrián Ballester sea alegré del recurso anunciado por el Gobierno porque cuando gobernaba el PP dice las mancomunidades tenía la misma estructura que ahora critica la doble vara de medir de los populares

Voz 1217 07:57 ya hablando de los populares han denunciado este fin de semana que el President Puig sigue sin convocar la reunión del Pacto contra la violencia de género una reunión anunciada en el debate de investidura hace un mes ya como una de sus primeras actuaciones

Voz 0141 08:10 la diputada María Luisa Mesquida denuncia que en un año nuestra autonomía ha pasado del tercer al segundo lugar por el aumento del número de casos e indica que sólo se ha ejecutado el dieciocho por ciento de las medidas previstas en ese pacto

Voz 16 08:22 a día de hoy seguimos esperando la lucha contra esta lacra social no entiende de vacaciones ni de descansos más bien al contrario exige que todos los responsables políticos seamos eso responsables

Voz 8 08:59 red de servicios oficiales de la Comunitat Valenciana

