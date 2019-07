Las noticias de Asturias, 07:50 (08/07/2019)

buenos días Adrián Barbón aborda con Izquierda Unida y Podemos la negociación para la investidura abierto a un acuerdo de legislatura incluso de coalición muere a los setenta y ocho años Alberto del Río historiador y ex gerente de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Avilés piden un año de prisión para una mujer acusada de agredir a una médico en Corbera Martin Valle nos acompaña en la técnica

les informamos ahora de la situación in la predicción del tiempo esta mañana está lloviendo en Asturias y tenemos diecisiete grados en Oviedo Mieres Langreo iluso marca hay dieciocho en Gijón Avilés Llanes Asturias está hoy en alerta por riesgo de tormentas y lluvias fuertes en el tercio Oriente tal la predicción los habla de cielo nuboso o cubierto con predominio de nubes bajas por la mañana cuando son probables las brumas y los bancos de niebla y no se descartan lluvias débiles aumentará la nubosidad por la tarde con nubes de evolución con chubascos y tormentas que en el extremo oeste serán de carácter moderado sin descartar que sean localmente fuertes y acompañadas de granizo temperaturas máximas en ligero descenso más ha acusado al oeste los vientos serán flojos de norte y nordeste aunque serán de dirección variable a primeras y últimas horas del día mañana todavía puede producirse algún chubasco pero con tendencia a disminuir las temperaturas iniciarán un ascenso que será más perceptible el miércoles con un ambiente ya más soleado

Adrián Barbón aborda a partir de hoy con Izquierda Unida y Podemos la negociación de cara al pleno de investidura de Adrián Barbón que empezará el jueves el candidato ha dejado claro que lo hace sin líneas rojas abierto a fórmulas como un acuerdo de legislatura o incluso un gobierno de coalición sin embargo advierte a Podemos de que las propuestas no pueden ignorar la realidad financiera del Principado y que un acuerdo no puede ser una carta a los Reyes Magos el PSOE ha trasladado a Izquierda Unida y Podemos las doce líneas de actuación en torno a las que pretende articular un posible acuerdo sin líneas rojas dice Barbón

es decir el resultado de la negociación miren todo además cómo voy a apostar yo por una fórmula de gobierno sin saber si va a haber acuerdos de algún tipo no sería absurdo yo por mi parte de lo que digo es que estoy abierto a todas las posibilidades que desemboquen de esa negociado pero primero una negociación de las ideas de los planteamientos la negociación no pude ser tampoco yo estoy quiero dejarlo claro eh ahí te van estos son mis máximos o los quiero solos porque sería

acudiremos mañana al como decía con esa intención de poner los cimientos para ese acuerdo sólido y que esta legislatura sí pueda ser lo que vas desde la pasada su incapaz de desarrollar no esa alternativa de toda la izquierda en su conjunto con una yo creo que fortaleza importante en el Parlamento asturiano El por lo tanto con capacidad para desarrollar esas políticas que desde Izquierda Unida venimos y al tiempo insistiendo en ellas

si hay algo como propio por parte de nuestro caso del candidato Adrián Barbón y lo vamos a situar sin ningún tipo de arrojar importante insisto son las medidas y los acuerdos en los pues seamos capaces de llegar para conseguir el objetivo fundamental que es vamos hacia adelante no hacia atrás como ha ido en los últimos años

ha muerto a Alberto del Río historiador y ex gerente de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Avilés tenía setenta y ocho años yo era colaborador habitual de La Voz de Avilés el funeral tendrá lugar a la una de la tarde de este lunes en la iglesia de Santo Tomás de canto Very un joven de veinticinco años se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Central Universitario en Oviedo tras sufrir una agresión en la noche del viernes al sábado en las fiestas de Piedras Blancas en Castrillón la Guardia Civil lleva a cabo una investigación en la que por el momento no se ha facilitado dato alguno sobre posibles agresores la Fiscalía del Principado pide la condena a un año de prisión de una mujer acusada de lesionar amenazar e insultar a una médico en Corbera unos hechos que se remontan a marzo de dos mil dieciocho y por los que según el ministerio fiscal la acusada se presentó como paciente en el centro de salud de Las Vegas para supuestamente hacerse la cura de una herida de una pierna cosa incierta según el fiscal que asegura que la cita la tenía al día siguiente como la enfermera la encontró violenta le pidió auxilio a la doctora que le pidió que se fuera su respuesta fue llamarla hija de puta y amenazarla con matarla cuando la doctora cerró la puerta de la consulta según relata el escrito del fiscal la acusada intentó abrirla golpeándola para entrar a la fuerza lo que derivó en una contusión en el hombro y un ataque quédense ansiedad por parte de la víctima la fiscalía sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de atentado un delito leve de lesiones y un delito leve de amenazas la vista oral está señalada para este lunes en el Juzgado de lo Penal número dos de Avilés a las diez y media de la mañana la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo acoge a partir de hoy y hasta el día doce la tercera edición del Campus de verano de Humanidades que contará con especialistas de las áreas de conocimiento dentro que le atañen que van desde la filosofía la geografía la música el arte o la arqueología se hablará también dentro de este campus de la aplicación de las nuevas tecnologías al ahí destilación y estudio de las humanidades la escritura creativa las lenguas extranjeras o la importancia de la lengua clásica en la actualidad el campus se concibe como un espacio didáctico para acercar al alumnado de los centros de Secundaria especialmente de cuarto de primero y segundo de Bachillerato a los estudios humanísticos para atraer además a los alumnos del futuro a juicio de José Antonio Gómez decano de la Facultad de Filosofía