Las noticias de Euskadi, 07:50 (08/07/2019)

Voz 3

00:51

esta estructura que tenemos ahora mismo por sistema los jóvenes nunca que porque evidentemente está sí en el punto de los ingresos vale ahí sí que cumplen es tan por abajo pero no los en la en el en el componente miembros de la comunicación entre los jóvenes normalmente no suelen tener cargas familiares no tienen bueno no son cargas para empezar no tienen hijos no tienen entonces es muy difícil que sean adjudicatarios de a Viena