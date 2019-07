Escucha las noticias de las 10:00 (08/07/2019)

Voz 1443

00:15

PP y Ciudadanos firman a mediodía en la Asamblea de Madrid su acuerdo de gobierno un acuerdo insuficiente para lograr una investidura porque juntos suman cincuenta y seis escaños son imprescindibles los doce diputados de Vox para lograr una mayoría ya a esta hora esos votos no están cerca Rocío Monasterio acaba de decir que el parece vergonzoso el anuncio de acuerdo entre PP y Ciudadanos cuando ya estaba intentando ultimar un pacto con Días Ayuso no han esperado ni a que lo mandara dice la candidata popular ha estado negociando por separado con ambos partidos tratando de cerrar un documento programático que ninguno de los dos pudiera rechazar esta mañana diez Diaz Ayuso ha dicho que todas las propuestas de Vox están en el acuerdo firmado con Ciudadanos que no tienen motivos para decir que no ya ha presumido de ser la primera que normalizó al partido de extrema derecha