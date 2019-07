Las noticias de Galicia, 10:02 (08/07/2019)

Voz 2

00:56

bueno son cincuenta y seis grados que había ayer con muy poca alimentación con muy poca agua ayer había una niña que se llamaba la madre por la noche me ha cogido bebiendo agua ilegal sentar mal pues claro efectivamente Claude las ellos y beben un vaso de agua al día ya es mucho no en no tienen no tienen esa riqueza o esa simple aguas es difícil para ellos consejeros durante todo el año y más en estas temperaturas cincuenta y seis grados que no pueden salir de la jaima no han absolutamente todo el día metidos en la jaima para no achacarse para no quemarse con el sol