los vecinos de Chueca reclaman al Ayuntamiento de la capital medidas contra el ruido la suciedad en eventos como el orgullo que ha terminado este fin de semana quejas que se repiten un año más y advierten si el gobierno municipal no reacciona pedirán amparo a la Justicia Virginia Sarmiento

aseguran que los que pueden se van de casa durante la celebración para no sufrir las consecuencias del ruido la suciedad y sobre todo los olores que se generan Esteban Benito presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca

Voz 3

00:29

no lo rompían puesto yo creo que centros culinarios es horrible hasta el punto yo lo he paseado por el barrio tenía que buena parte de pasea con discapacidad tenía que tapar me los ojos porque las haciendo como que los ojos un escozor químico que han utilizado que