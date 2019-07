Las noticias de Catalunya, 10:02 (08/07/2019)

en el prime seis meses del año once mil usuarios han utilizado cada día les Rodalies de Barcelona es un once coma dos persiguen mes que en el Matheus perdió de de la Hispasat una cifra que fregar el récord que sabía Soliz Line dos mil seis la aumenta a producir Malgrat un INI Zidane en el que es van registramos problema exprese emplee al Estació de Bellvitge pero lunes Obres que es esta vencen a la infraestructura o la inmortal de Castell Dalí que bate ni fuera de Servei la línea R4 entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa Duran es Manes

Voz 1

01:28

un conseguir a extinguir lince anida la Ribera Debra once días de exprés Un folk sin mil hectáreas de bosque patatas Termas da Flix viene brama jazz la Cannes yp Palma Debra un última apunte sexual durante al festival Canet Rock a Alan indecisa Duran ondas el individuo habría tu cat por sobrada arroba a diversas no Concert una de ellas va a vida a a la Seguretat atractiva al Portugal partió la enseña ida Express data anunciarlo su salvando ni son las donde las almacenes ya a las once las diez en Canarias sigue la información