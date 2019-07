Las noticias de Navarra, 11:02 (08/07/2019)

balance final de heridos tres personas han sido trasladadas al Complejo Hospitalario de Navarra tras el segundo encierro de los Sanfermines en el que un corredor ha resultado con un puntazo en la espalda del que ha sido atendido en uno de los puestos que en el recorrido tiene Cruz Roja aunque luego no ha querido ser trasladado a hospitales y además en materia política se sigue hablando de la posible investidura de la socialista María Chivite Amaya Pérez Iriarte

Voz 1322

00:28

Chivite dice que no descarta invitar a Javier Esparza a una reunión para explicarle el preacuerdo a cuatro alcanzado con Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra y hablar sobre una abstención de Navarra suma de esta manera dice Chivite no sería necesario necesaria la obtención de Bilbao centro de las críticas de la coalición de centro derecha una propuesta de improbables realización que lanzaba Chivite en una entrevista concedida a Radio Nacional descarta Chivite en esta entrevista que el PSOE se vaya a oponer al acuerdo a cuatro ya la investidura dice que no va a haber sorpresas