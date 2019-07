Voz 0393

buenos días iba a haber una propuesta de candidato que se aplique el reglamento y que se convoque una ronda de consultas eso es lo que pide el Partido Socialista el presidente de la Asamblea a quién acusado de atender a los intereses de su partido por encima de la institución Días Ayuso ha dado de plazo a Vox hasta las doce del mediodía de mañana martes para sumarse a ese acuerdo que ha cerrado conciudadanos en una entrevista con Radio la candidata popular ha asegurado que ese pacto con Aguado consta de ciento cincuenta y cinco puntos que recoge muchas de las propuestas de Vox y que no ve motivos ahora mismo para que digan no a su investidura esas propuestas ha dicho se resumen en libertad educativa rebajas de impuestos revisión de subvenciones os reforzar la atención sanitaria no dice nada Ayuso sobre las exigencias de la ultraderecha que reclamaba eliminar algunas partes de las leyes el FBI o el recorte de derechos a los emigrantes los votos de Vox son imprescindibles para esa investidura Monasterio se ha mostrado molesta esta mañana con el anuncio de ambos partidos sin esperar a su formación lo ha calificado de vergonzoso la firma entre PP y Ciudadanos escenificará a mediodía en la Asamblea de Madrid el incendio de fenicia