Escucha las noticias de las 11:00 (08/07/2019)

a Iglesias no le parece serio que la ejecutiva socialista que ahora se reúne en Madrid a partir de las once de batalla apruebe un documento con ofertas programáticas antes de que lo conozcan ellos Unidas Podemos en Madrid la dirigente de Vox Rocío Monasterio ha calificado de vergonzoso el pacto de gobierno para la Comunidad de Madrid que esta misma mañana van a firmar Partido Popular y Ciudadanos a pesar de que no cuenta con la formación de ultraderecha imprescindible para que la investidura de la candidata popular Diaz Ayuso salga adelante Diaz Ayuso declaraciones Radio ha asegurado que todas las propuestas de Vox están en ese acuerdo y que no tienen excusas para decir que no en la Audiencia de Barcelona está declarando esta ahora la víctima de la llamada manada de Manresa la joven que tenía catorce años cuando tuvieron lugar los hechos está dando detalles de lo ocurrido según esta explicando tres de ellos la metieron en una caseta la amenazaron a punta de pistola mientras ella lloraba le obligaron a hacerle una felación a tragarse el semen la chica ha estado acompañada a su entrada a los juzgados de medio centenar de personas al grito de no está sola en Yemen Save the Children ha denunciado la muerte de casi doscientos niños por cólera en apenas seis meses Toñi Fernández