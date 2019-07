Luis me pilla o la música tardado Fernando la cada como si fueras Tony Aguilar y no Toni Garrido ojalá ojalá cabalgar a yo Dani Mateo muy buenos días hola buenos días Iñaki Urrutia donde quiera que estés siempre te lo reprochar hemos sí vale yo sé dónde está ya por delante el récord en Los Ángeles el mono de San Rafael que he visto yo lo del pionero que allí se compra una gorra uy que buena el pionero

Voz 0460

01:00

el sí el no quiso hacer nunca daño a nadie pudo céntrico A B de casitas bueno tú cómo estás yo muy bien estoy aún bueno muy bien no también tengo una voz tengo te puedo comentar que tengo un quiero denunciar una situación desde aquí desde los micrófonos de Hoy por hoy educar Glass que arreglas escuchado el anuncio sí cuando ya todos estábamos enamorados de Joseba si ahora han puesto a uno que se llama Gabriel muy bien aquí lo dice exactamente lo mismo que Joseba Joseba que ha hecho mal Joseba que no ha hecho nada mal las reglas que pasa cambian distintas la luna es ahora que no que no ha hecho nada mal Joseba pero Gabriel viene jugando a juventud bueno si te han pero en muchos sitios y mismamente si es verdad también es verdad generaciones edite lo mismo lo mismo sea almohadilla todos somos Joseba