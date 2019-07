Escucha las noticias de las 12:00 (08/07/2019)

Platón y qué tal buenos días Partido Popular y Ciudadanos quieren pisan el acelerador para gobernar la Comunidad de Madrid para esto ahora está previsto que firmen el acuerdo alcanzado entre ambos partidos que en todo caso resulta insuficiente para garantizar la investidura de la popular Isabel Diaz Ayuso si no se suman los doce diputados de Vox algo que ahora mismo no está ni mucho menos que llevamos en directo a la Asamblea Carolina Gómez

Voz 0393

00:29

Ayuso ha dado de plazo a Bolsa hasta las doce del mediodía de mañana martes para que se sume a ese acuerdo con Ciudadanos un acuerdo para un gobierno de coalición PP Ciudadanos compuesto por ciento cincuenta y cinco medidas que según Ayuso box no va a poder rechazar aún no hemos visto ese papel pero según la candidata del PP se resumen bajada de impuestos retirada de subvenciones libertad educativa y refuerzo de la atención primaria en la sanidad no menciona Ayuso las exigencias de Vox respecto a las leyes LGTB y los derechos de los inmigrantes monasterio ofrece una rueda de prensa a las cinco de la tarde para fijar la postura del partido esta mañana se ha mostrado molesta porque se anunciará ese acuerdo cuando ella estaba revisando aún el documento que le había enviado día fallo usó el pleno de investidura está convocado para el miércoles el PSOE ha pedido al presidente de la Asamblea que convoque una nueva ronda de consultas antes de proponer candidato Ayuso hoy Aguado van a escenificar aquí en la Asamblea en unos minutos ese acuerdo aún no los hemos visto después ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación