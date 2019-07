La Historia en Ruta. Camino de la Lengua. Tetuán

Santi Acosta periodista y caminante de la historia no se esperan Tetuán para hablarnos de aquella guerra de lo que

Victoria es decir bueno entonces esto como es porque esto es la guerra de África no suena a uno de los jalea con más gordo del siglo XIX como nos metimos en la que ya sabes

Voz 3

01:09

que cuando los políticos tienen un lío interno lo mejor es irse fuera a montarla para distraer la atención no es todo propaganda básica si era entonces primer de propaga primero de propagar cortina de humo siglo XIX España lo había perdido todo en ultramar gracias a Fernando VII no gracias a años de historia pero también a Fernando VII que había conseguido perdón todo además de ser un Rey desastroso y entonces llega la del Canal Isabel Segunda está ahí con no él llegan los marroquís el presidente hubiera llegan los marroquís y empiezan a atacar las ciudades españolas del norte de África y entonces Isabel II para el presidente de gobierno dice vamos para allá pero será él la dirigir el Ejército hoy cuidado