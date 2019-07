Escucha las noticias de las 14:00 (08/07/2019)

muy buenas tardes esto se mueve el PSOE ya tiene listo el documento que servirá de base para la investidura de Pedro Sánchez y marcará el proceso negociador para sumar los apoyos parlamentarios imprescindibles a estas alturas el prioritarios de Podemos que sigue sin estar garantizado entre otras cosas porque sigue sin aclararse si habrá o no algún ministro o ministra de la formación morada la presidenta del PSOE que ya Narbona está explicando los acuerdos de la ejecutiva a muy pocas ahora ya para la nueva reunión entre Sánchez y Pablo Iglesias vamos por tanto a la calle Ferraz Inma Carretero

sí por unanimidad la ejecutiva socialista respaldado el planteamiento de Pedro Sánchez de un gobierno de cooperación monocolor acaba de repetir Cristina Narbona aunque ofreciendo la entrada de cargos intermedios a Podemos y que desarrolle su labor a partir de un acuerdo programático para empezar a negociar el PSOE ha designado un grupo que va a coordinar harina lastra su número dos ya ha presentado un documento que se titula España avanza que es una síntesis del programa electoral tiene XXXVIII páginas y aborda cinco bloques en materia de empleo feminismo emergencia climática o avance tecnológico no hay ninguna referencia a Cataluña el objetivo es fijar el perímetro del acuerdo eso ha dicho Cristina Narbona que continúa en rueda de prensa la escuchamos en directo

no hemos parado de ceder desde el principio a partir de ahí yo creo que lo que poder provenientes honestidad yo creo que es extraño tratar de negociar simultáneamente la investidura con nosotros y con la derecha también alguien ingenuo podría pensar que ahora quién hace esto lo importante no es el programa y el para qué importante sacarlo adelante independientemente de todo lo demás hora

luego tenemos lo en el culebrón de las tres derechas PP y Ciudadanos han suscrito un programa de gobierno para que Isabel Díaz Gayoso se presenta la investidura a la Comunidad de Madrid pero no suman sino cuenta con el respaldo de los doce diputados de Vox y eso sigue muy complicado dice días al diez Ayuso que los ciento cincuenta y cinco puntos del acuerdo son perfectamente asumibles para el partido de la derecha extrema pero su líder Abascal no está para hacer regalos como no lo estuvo la semana pasada en Murcia desde Ciudadanos Inés Arrimadas habla de boicot lamentable