La Historia en Ruta. Camino de la Lengua. Extensión sefardí

Voz 2

02:16

soy Miguel de Lucas director general del Centro Sefarad Israel la institución creada por el es de España el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid con el decidido empeño de reforzar las relaciones entre España y el mundo judío y dentro de esa amplia labor se encuadra por supuesto la preservación del patrimonio del legado de la cultura quiere manifestación de judaísmo que pueda existir en nuestro país tanto histórico como de su realidad presente con lo cual todas las iniciativas que en ese sentido se desarrollen cuentan siempre con nuestro apoyo y en la medida de nuestras posibilidades somos parte activa en ese proceso por el cual intentamos que la relación entre España y el mundo judía no sea una cuestión pasados que viva activa y pujante de cara a un futuro prometedor en ese empeño centro Sefarad Israel desarrolla una activa tarea en su relación con la diáspora sefardí por el mundo como diplomático español he tenido el privilegio de viajar a muchos lugares de esa diáspora sefardí y en todos encontrado algo que realmente no era lo principal que ya esperaba porque si evidentemente existe una comunidad sefardí en la isla de Rodas en Grecia es porque alguien les expulsó de España iguales eso a la isla de Rodas pero todo lo contrario no hay ningún sentimiento de rencor sino más bien un amor incondicional a esa patria perdida que es Sefarad que es España la que sienten un amor desmedido y una nostalgia intensa súbete a la Historia