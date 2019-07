La Historia en Ruta. Camino de la Lengua. Alcalá de Henares

nos ha sido un tanto maltratado por la historia posiblemente porque fue el gran inquisidor de España pero que no olvidemos que fundó por ejemplo la primera ciudad universitaria del mundo aquí en Alcalá de Henares donde estoy hablando ahora mismo ese fue parte de su gran legado cultural no hay que olvidar yo creo tampoco que llamó los mejores intelectuales de ese momento judíos y musulmanes incluidos para que colaboraran en esa gran obra que fue la Biblia Políglota Complutense y eso que los judíos había sido expulsado yo tampoco olvidaría que fue regente de España en dos ocasiones que tuvo que lidiar con todos los jaleos importantes que hubo en España durante el reinado de los Reyes

Voz 3

00:54

because lleve la reina Juana la Loca que tampoco estaba tan loca no cuando Carlos Quinto viene a usurpar el trono de su madre la reina Juana Cisneros sale a su encuentro mueren en el camino el trono en ese momento queda despejado para Carlos tinto ya no hay oposición de Cisneros Carlos Quinto pudo mantener su madre encerrada en Tordesillas muy bueno pues la historia de España cambió en ese momento no una cosa muy interesante también es que cuando grabamos el documental en el archivo secreto del Vaticano no dejaba de preguntarme por qué cuando se inició un proceso de beatificación hace quinientos años alguien guardó un expediente en un cajón y de repente o misterio ese proceso se paraliza hasta el día de hoy pero que en definitiva lo que se trataba de un poco de conocer la figura del cardenal Cisneros un caso único en la historia un tío que hubiese muy integro muy inteligente con mucho carácter que llegó a acumular muchísimo poder y que tuvo una sombra inquisitorial que por desgracia no nos ha permitido ver todas las luces bueno súbete a la historia