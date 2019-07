La Historia en Ruta. Camino de la Lengua. Ávila

Teresa Sánchez Cepeda Dávila y ahumada más conocida como Teresa de Ávila Teresa de Jesús o Santa Teresa fue escritora rebelde monja mística adelantada Doctora de la Iglesia valiente fundadora de las Carmelitas Descalzas ICO patrona de España casi nada nació en Ávila en una familia de judíos conversos pero ella tenía verdadera vocación con seis añitos se hizo una cabaña en el huerto de su casa para vivir como un ermitaño ya los siete convenció a su hermano Rodrigo para buscar el martirio en tierra de moros su tío claro los pilló cuando se fuga van hilos trajo de vuelta a casa hay quién dice que en el lugar donde los Encontro levantaron un pequeño Humilladero los cuatro postes el mejor lugar de Ávila por cierto para ver las murallas en tiempos de Santa Teresa Se decía ni espada rota ni mujer que Trotta pero mira tú ella salió otro Tonna volvió a escaparse de casa y se metió a monja en el convento de la Encarnación allí estuvo hasta que lo dio por recorrer los campos de Castilla para fundar dale que te pego diecisiete conventos nada menos a pesar de la imagen recatada que sea dado de ella era una mujer que se reía mucho y cantaba a todas horas esto claro el trajo problemas porque todo el mundo sabe lo peligrosísimo que reírse bueno ya no te digo cantar además mira tú por dónde era muy guapa in muy coqueta esto no se sabe se maquillaba irse perfumada como la que más dicen que una vez un albañil les soltó

ella se giró se tocó la mejilla para recibir el beso y dijo nunca un contrato me ha salido tan barato Se cuenta que ya cincuenta uniera le confesó a un carmelita sabes padre que en mi juventud me dirigían tres clases de cumplidos decían que era inteligente que era una santa Iker hermosa en cuanto a Santa sólo Dios lo sabe en cuanto inteligente nunca me tuve boba en cuanto hermosa a la vista está su amigo Fray Juan de la miseria pobre hombre que estaba aprendiendo a pintar le hizo un retrato con toda su buena intención el hombre cuando Teresa lo vio lo dijo Dios te perdone Fray Juan que me has pintado fe ahí la cosa así era Teresa de Ávila la primera feminista de la iglesia la revolucionaria valiente que ha dejado grandes frases para la posteridad Dios está entre los pucheros o la verdad padece pero no perece Illa que lleva cuatrocientos años siendo Trending Topic vivo sin vivir en mí en alta vida espero que muero porque no muero