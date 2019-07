La Historia en Ruta. Camino de la Lengua. Salamanca

el rector más famoso de la Universidad de Salamanca es Miguel de Unamuno escritor de la Generación del noventa y ocho poeta filósofo novelista dramaturgo ensayista crítico literario no había Sara o relacionado con la palabra en el que no metiera mano en Salamanca Unamuno se sacó la cátedra de Griego ya se quedó el resto de su vida fue rector desde mil novecientos hasta que le dio por morirse con algunos paréntesis en los que el Gobierno de turno le castigaba por sus ideas políticas demasiado personales demasiado independientes por ejemplo de joven durante la dictadura de Primo de Rivera Le de este erraron por republicano luego se autoexilio en París volvió cuando acabó la dictadura se entusiasmó con la nueva república y de repente no le gustó nada lo que vio así que cuando se enteró de que Franco andaba buscando apoyos contribuyó a su causa con cinco mil pesetas ya si llegamos a este doce de octubre de mil novecientos treinta y seis acababa de estallar la guerra civil en la Universidad de Salamanca ocupada por el Ejército nacional se celebraba el Día de la Raza hoy Día de la Hispanidad Unamuno que da el rector presidía el acto en el Paraninfo hasta aquí vinieron Carmen Polo señora de Franco el obispo de la ciudad el general Millán Astray fundador de la Legión Española rodeado de legionarios cantando Soy el novio de la muerte todo iba razonablemente bien hasta querían Astray tomó la palabra y empezó a arremeter contra vascos y catalanes que siguieran enemigo de España que exista cruzada iba a acabar con todos ellos que si España era una grande y libre bueno lo típico

el público se calentó y se pusieron a jalear a Millán Astray brazo en alto Unamuno estalló del todo y soltó este es el templo de la inteligencia yo soy su supremo sacerdote estáis profanado su sagrado recinto dicen que en ese momento la señora de Franco cogió a Unamuno del brazo y tiró de él para sacarlo de allí mientras les sacaban una Bruno siguió gritando vencer seis pero no convencer seis vencer seis porque tenéis fuerza bruta de sobra pero no convencerá porque convencer significa persuadir para persuadir necesitáis algo que os falta razón derecho en la lucha es inútil pedirles que penséis de España esa misma tarde le destituyeron de todos sus cargos dejar con encerrado en su casa aquella fue su última aparición en público el treinta y uno de diciembre de ese mismo año legada por morirse su tumba es la más visitada del cementerio de San Carlos Borromeo en Salamanca

Voz 10

06:55

en aguas era dirijo la Casa Museo dedicada por la Universidad de Salamanca a Miguel de Unamuno estamos junto al edificio de la antigua diversidad en la hermosa casona del siglo XVIII que se construye para residencia de rectores y que Unamuno Cuco como tal junto a su esposa y a sus nueve hijos la casa museo es un espacio consagrado a la figura desde escritor considerado el hombre más libre que ha dado España y el primer intelectual moderno contando con las habitaciones usadas por la familia Unamuno con una zona destinada a museo que explicamos en nuestras visitas guiadas así con con su biblioteca archivo personal con sus manuscritos dibujos papiroflexia fotografías correspondencia que son un auténtico lujo para nuestros investigadores hay muchas anécdotas que circular sobre Unamuno una de sus hijas María incluso un día le llegó a preguntar oye papá todas esas cosas que cuentan sobre Ci son realmente ciertas a lo que Unamuno respondió no por supuesto pero algunas están francamente bien no obstante uno de los nietos de de Miguel de Unamuno Pablo me ha contado una que sabemos con seguridad que cierta coincidió Miguel de Unamuno en la comisaría adonde había ido de papeleo con un conocido que estaba allí pidiendo la licencia de armas mostró orgulloso su pistola Unamuno y le dijo mide do Miguel qué le parece esta así que pueda asustar verdad a lo que ha ido Miguel le respondió sacando un lápiz de su bolsillo esto esto sí que hace daño Hinault ese arma en fin ven a conocernos Ven a conocer mejor a un personaje tan fascinante como Miguel de Unamuno y súbete a la historia