La Historia en Ruta. Camino de la Lengua. Valladolid. Rosa Chacel

Molly también ha dado grandes frutos literarios en el siglo XX Jorge Guillén o Miguel Delibes eso Francisco Umbral están muy relacionados con la ciudad pero Esther Esther me pide paso no sé qué

hombre de Adif pues claro que se te olvida a alguien hay una gran escritora nacida allí enterrada en Valladolid Rosa Chacel Ross ocho hombre vamos casi desde que nació Rosa Chacel tuvo una salud muy frágil así que ese paso algunos añitos sin poder salir a la calle su madre que la profesora la educó en casa la preparó para convertirla en una mujer independiente culta ir muy echada p'alante con diez años se fue a Madrid con la familia empezó a estudiar es que era entonces su verdadera pasión pero lo dejó para dedicarse a escribir era mira tú sobrina nieta de Zorrilla así que el talento ya pues tampoco poco le venía de fábrica perteneció a la generación del veintisiete y formó parte de las sin sombrero me encanta el nombre un grupo de mujeres artistas e intelectuales que querían cambiar las cosas en aquella España de entreguerras Rosa Chacel colaboró con varias revistas literarias y asistió a las mismas tertulias en las que iban ellos los importantes no hombre es Valle Inclán Unamuno Juan Ramón Jiménez portero dígase o Ramón Gómez de la Serna bueno

Voz 1

01:17

ahí está Beitia Rosa Chacel cuando estalló la Guerra Civil apoyó Rosa a la República y trabajó como enfermera en Madrid estaba casada con Timoteo Pérez Rubio un pintor al que el Gobierno de la República puso al frente de una de las mayores odisea sea artísticas de la Historia de España la evacuación de los cuadros del Museo del Prado nada menos que todo eso me mira con Madrid asediada por los bombardeos del Ejército Nacional Timoteo de Roses hacer iniciaron un viaje heroico de película vamos para poner a salvo más de veinte mil obras del Prado en el periplo pasaron por Valencia Cataluña y Perpiñán ya acabaron dejando las obras a buen recaudo en Ginebra Rosa Chacel ya no volvió a vivir en España hasta que llegó la democracia entonces le llovieron reconocimientos Doctora Honoris Causa por la Universidad de Valladolid Premio Nacional de las Letras Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes aunque su mayor reconocimiento sabes hubiera sido con poder vivir sin problemas económicos algo que mira tú nunca consiguió pasó sus últimos años en una situación tirando bastante penosa cava más esto es así no ha cambiado mucho yo creo murió en Madrid a los noventa años bueno la vida si Le cundió de cumplir aquí está enterrada en el Panteón de personas ilustres del Cementerio de El Carmen de Valladolid mira me encanta como se definía a sí misma escuchada diez de la realidad era yo en mi pequeñez sin más arma que me inteligencia sin más capital que mi voluntad y mi perspicacia mi capacidad de juicio para buscar mi propio destino llaves que fue una mujer valiente sencilla y con mucho talento que digo yo que se merece un lugar de honor en la historia de la literatura pues el hombre es difícil y recuerda además que si este año dos mil diecinueve podemos celebrar el segundo centenario del Museo del Prado es un poquito bastante gracias a Rosa Chacel Soy Núria Capdevila