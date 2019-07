La Historia en Ruta. Camino de la Lengua. Valladolid. Zorrilla

Voz 1

00:30

a hueso hola hola hola gusto tenerte aquí mucha gracia hacia mí me encanta que me tengáis y que tiene que ver Zorrilla con Valladolid pues que nació en Valladolid Jesse Zorrilla es un personaje digno del siglo XIX ya siendo muy pequeño se marchó a Madrid con su familia de jovencito demandaron a Toledo a estudiar Derecho pero que pasa que la ley no le gustaba nada será hizo bola que ello en buena petardazo a él lo que le molaba era pues estar dibujando Livin la vida loca he pensado no y bueno pues leyenda aporta romántico sea lo novelistas cuentan que un día su padre ya enfadadísimo con él le mandó a vendimiar el ni corto ni perezoso se va a vendimiar de camino roba una mula y con el dinero que consigue se va a Madrid a vivir su vida loca esto es lo que pasó el padre no te quiero ni contar cómo se puso bueno quiero a Madrid no tenía un duro lo paso fatal ese hombre durmiendo donde podía estando la Biblioteca Nacional para no pasar frío hizo pasaba allí Claudio inglés Erwin Aller en sale pero era un tío muy avispado ir decidió que se iba a pasar por italiano para conseguir el puesto dibuja en en una revista italiana que se llamaba El museo las familias algo voltió dibujaba claro no no es que lo hacía todo Riley tiene como marca de espaguetis le bueno luego con veinte añitos entero que Madrid estaba de luto por la muerte de Larra que él adoraba Icon un par Zorrilla ni se lo pensó que se plantó en el cementerio salió de entre la multitud y con un entrecortada voz recito frente a la tumba de Larra unos versos improvisados bueno de improvisado nada vamos no lo tenía preparadísimo este vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana vanos remedo del postrer lamento o de un cadáver sombrío Imaz y lento sucio polvo dormirá mañana bueno pero si se nos ponen aquí los pelos de Filippo pero vado que tiene él persistieron Yasar yo estoy ese genio de lo CD estás para reencarnarse bueno pues sí podría ser porque exactamente fue lo que hizo aprovechó el momento se cogió el puesto que tenía Larra en lo que él quería exactamente en el español y desde allí su carrera fue imparable que sea ya no paro era muy romántico volver a listo era listo y si no era un romántico donde era un coliseos pues eso la vida les sonreía mucho no menos en la vida personal eso te dice fue un poquito de desastre la primera romántico tan sí hombre algo tenía que tener no le gustaba demasiado la juerga y las mujeres y bueno para enredar un poquito más el asunto vais a casa con una señora dieciséis años mayor que él una ayuda irlandesa el ex fue bastante mal porque esta señora tenía mucho genio ya tenía otro hijo luego tuvieron una hija que murió en fin que no un poquito complicado tanto tanto de mal que él dijo mira Florentina Matilde que se llamaba la señora Haditha queda me voy a París porque le encantaba viajar en Paris hecho trama ante allí conoció a Dumas sería Victor Hugo luego se cansó Londres conoció a Losada el relojero de del reloj de la Puerta del Sol luego se fue a México se hizo super amigotes del emperador Maximiliano puntos si esto era un Calisto y carrerilla porque me viajero vamos y si se iba a venir luego estuvo en Cuba también que que que record yo no sé cómo lo hacía porque no tenía un duro ya ya sea un Real locos locos no sé si pero era listo e gratuito bueno su obra su obra más importante en la que mal de significa este Don Juan Tenorio que es una obra que se hace desde hace ciento setenta años siempre la noche de todos los santo Halloween Halloween para los millennials exactamente igual bueno pues es la escribió en ocho días dice él me lo creo doy fe porque tiene muchas erratas pero da igual es una joya es una joya de la literatura y nada parece que cuando se estrenó la función no fue muy bien ni de crítica ni de público el está un poquito agobiado le propusieron comprar los derechos la vendió por ocho mil reales que al cambio son doce euros que me he hecho yo toda la noche una cuenta