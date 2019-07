La Historia en Ruta. Camino de la Lengua. Intro

Voz 2

00:06

caminantes de la Historia hace quinientos años los Reyes Católicos firmaron un decreto que obligaba a los judíos a bautizarse o se convertían o tendrían que marcharse miles de judíos salieron de España dejaron sus oficios sus propiedades y sus casas pero se llevaron sus tradiciones sus costumbres y una forma diferente de hablar en castellano el castellano esa lengua que había nacido tímidamente quinientos años antes en un monasterio de La Rioja una lengua mestiza que surge de un latín corrompido con viejos términos Celtas Iberos griegos árabes Francos y germánico en idioma dinámico y creativo con voluntad de tender puentes que se fue enriqueciendo poco a poco con las palabras nuevas del Nuevo Mundo cacique tiburón canoa y que sigue creciendo en el siglo XXI Carlos Quinto dijo que el castellano era una lengua me decía ser sabida y entendida de toda la gente cristiana hoy el castellano es la lengua oficial de veinte países que hablan más de cuatrocientos millones de personas por todo el mundo un imperio de la palabra en el que todavía no se pone el sol el Camino de la Lengua Castellana se creó para dar a conocer los orígenes del español se amplió para conocer su expansión por el Mediterráneo a través de la huella cultural que dejó la diáspora sefardí hoy en la historia en ruta recorremos el camino de la lengua castellana una ruta para amantes de la palabra que nos lleva desde San Millán de la Cogolla hasta Jerusalen Yes Itinerario Cultural Europeo desde dos mil dos Si quieres acompañarnos súbete a esta área