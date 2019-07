La Historia en Ruta. Camino de la Lengua

Voz 1 00:00 y con un buen año

Voz 2 00:06 caminantes de la Historia aceptado tantos años los Reyes Católicos firmaron un decreto que obligaba a los judíos a bautizarse o se convertían o tendrían que marcharse miles de judíos salieron de España dejaron sus oficios sus propiedades y sus casas pero se llevaron sus tradiciones sus costumbres y una forma diferente de hablar en castellano el castellano esa lengua que había nacido tímidamente quinientos años antes en un monasterio de La Rioja una lengua mestiza que surge de un latín corrompido con viejos términos Celtas Iberos griegos árabes Francos y germánico un idioma dinámico y creativo con voluntad de tender puentes que se fue enriqueciendo poco a poco con las palabras nuevas del Nuevo Mundo cacique tiburón canoa y que sigue creciendo en el siglo XXI Carlos Quinto dijo que el castellano era una lengua que me decía ser sabida y entendida de toda la gente cristiana hoy el castellano es la lengua oficial de veinte países que habla mal este cuatrocientos millones de personas por todo el mundo un imperio de la palabra en el que todavía no se pone el sol el Camino de la Lengua Castellana se creó para dar a conocer los orígenes del español se amplió para conocer su expansión por el Mediterráneo a través de la huella cultural que dejó la diáspora sefardí hoy en la Historia en ruta recorremos el camino de la lengua castellana una ruta para amantes de la palabra que nos lleva desde San Millán de la Cogolla hasta Jerusalen Yes Itinerario Cultural Europeo desde dos mil

Voz 3 01:29 dos Si quieres acompañarnos súbete a la historia

Voz 4 01:53 eh

Voz 2 01:58 y en la historia en ruta echamos a andar por tierras riojanas para poner la línea de salida en San Millán de la Cogolla cuna del castellano venimos a buscar sus dos monasterios el de Suso que es el de arriba y el de Yuso que es el de abajo el de arriba creció alrededor de las cuevas en las que vivieron San Millán y sus discípulos allá por el siglo VI en este monasterio Un trece de junio del año novecientos sesenta y cuatro minuto arriba minuto abajo un monje escribía unas notas a mano en los márgenes de un libro de la biblioteca al lado de un sermón en latín de San Agustín los señores con gafas que saben de estas cosas la llaman losas Emiliana dicen que son el testimonio escrito en castellano más antiguo que se conoce día marca en el calendario la fecha de nacimiento

Voz 3 02:43 español

Voz 2 02:45 para rizar el rizo aunque esto es otra historia en el mismo monasterio alguien escribió los márgenes de otro libro las primeras palabras en euskera pero no sólo eso por una de estas afortunadas coincidencias que tiene la historia en San Millán también vivió cielo de Berceo el primer poeta con nombre y apellidos que escribió en castellano Gonzalo nació a finales del siglo XII en Berceo un pueblecito al lado de San Millán vivió de monasterio en monasterio escribió de tal manera que el entendieran las gentes del pueblo quiero fer una propuesta en román paladino en cuál suele el pueblo hablar a su vecino el latín era la lengua culta pero el pueblo llano hablaba en román paladino en el romance el latín vulgar que se acabó convirtiendo en el castellano por todas estas cositas San Millán de la Cogolla es patrimonio de la humanidad la segunda parada del camino del castellano es el Monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos cuando esto era un monasterio visigodo el castellano dio aquí otro pasito otro monje escribió otras notas en el margen de otro libro hilos piensa más es la llamaron losa silentes luego vino Almanzor tocando el tambor dejó el monasterio destroza hito perdido marcho allá por el año mil un tal domingo Abad llegó hasta aquí le dio por reconstruir este antiguo monasterio visigodo el City y su señora Jimena participaron en un crowdfunding para hacer el claustro una de las joyas más impresionante del románico andando el tiempo domingo el de la reforma se convirtió en Santo Domingo de Silos el monasterio en uno de los grandes centros espirituales culturales y artísticos de la Edad Media visitamos un salto en la línea temporal pinos plantamos en el año mil novecientos noventa y cuatro y nos encontramos con que los cánticos gregoriano de los monjes del monasterio de Silos os sorpresa copan portadas lista de éxitos el récord de ventas por todo el mundo mundial la historia de Silos sigue avanzando más viva que nunca

Voz 7 05:00 en

Voz 8 05:01 ah sí

Voz 2 05:05 sí el periplo lingüístico literario del castellano nos trae hasta Valladolid a quise coronaron Fernando III el Santo Fernando el Católico como Rey de Castilla y Carlos I como él velador de las Españas en Valladolid se casaron los Reyes Católicos una historia que ya os contaremos porque no tiene desperdicio en Valladolid nacieron los tres Felipe Massa Austrias Felipe II Felipe III y Felipe IV y en Valladolid se murió Cristóbal Colón

Voz 3 05:36 soy ateo Fernando educador de la Casa Museo Colón de Valladolid para el programa la historia ando la hacer os contamos cómo es este museo municipal estudió en mil novecientos sesenta y ocho emulando el Palacio de Diego Colón primogénito del descubridor en la República Dominicana en dos mil seis se reformó el museo recreando la ambientación de un barco consiguiendo un espacio ameno interactivo en el que vamos descubriendo la biografía de color una de las grandes preguntas que se plantea el visitante es a qué vino Colonna Valladolid se debe a la presencia de la Corte de los Reyes Católicos estuvo tres veces la última para morir en el desaparecido convento de San Francisco de la Plaza Mayor la historia del edificio tiene anécdotas muy curiosas como la del error de situar en él la muerte de color en el edificio precedente el actual Museo ya por el siglo XVIII cesa de que don pariente de color ya en el diecinueve en aquella casa se colocó en la fachada de una lápida que fía aquí murió Colón asociándose así al famoso descubridor con el edificio y lo que son las cosas aquella casa de postín se convertiría en mucho más mundana tiempo después el fotógrafo francés Laurent captó una instantánea de la casa a finales del XIX y la sorpresa es que junto a la mencionada lápida apareció un letrero donde se leía leche de vaca Side buenas

Voz 9 06:49 años después surgieron unas coplillas

Voz 3 06:51 es una comedia donde el propio Cristóbal Colón llamar burro a aquel que se había colocado su nombre tras las vacas figuras del de tren

Voz 2 06:58 con esta divertida anécdota me Speed Ellas son

Voz 3 07:00 pese a la Historia

Voz 2 07:07 en este camino del castellano lo que venimos buscando a Valladolid son las huellas de los grandes nombres de las letras castellanas que han pasado por aquí Felipe II había puesto en Madrid la capital del imperio hasta que llegó su hijo Felipe III hice trajo de vuelta aquí la capital al olor de la Corte el Siglo de Oro Se vino a Valladolid Góngora Quevedo Cervantes vivieron escribieron aquí y en el siglo XIX está José Zorrilla para hablarnos de él se ha subido a la historia con nosotros una buena amiga y mejor actriz Olga

Voz 11 07:37 eso no ya a la gusto

Voz 6 07:40 tenerte aquí muchas gracias que a mí me encanta que me tenga

Voz 11 07:42 dice que tiene que ver Zorrilla con Valladolid pues que nació en Valladolid Jesse Zorrilla es un personaje digno del siglo XIX ya siendo muy pequeños en marcha Madrid con su familia de jovencito o demandaron a Toledo a estudiar Derecho pero qué pasa le no le gusta bueno nada será hizo bola que ello en buena petardazo a él lo que le molaba era pues estar dibujando Livin la vida loca

Voz 2 08:06 el mensaje iba en la leyenda

Voz 11 08:08 aporta romántico sea lo novelistas cuentan que un día su padre ya en y Ximo con el demandó a vendimiar hiel ni corto ni perezoso se va a vendimiar de camino roba una mula y con el dinero que consigue se va a Madrid a vivir su vida loca esto es lo que pasó el padre no te quiero ni contar cómo se puso bueno quiero a Madrid no tenía un duro lo paso fatal ese hombre durmiendo donde podía estando la Biblioteca Nacional para no pasar frío hizo pasaba allí Claudio inglés Erwin Aller sale pero era un tío muy avispado ir decidió que se iba a pasar por italiano para conseguir el puesto dibuja en una revista italiana que se llamaba El Museo de las familias

Voz 2 08:48 Dick algo volteo dibujaba racionales que nacían

Voz 11 08:51 todo Riley horrible tiene como marca de espaguetis el le bueno pues luego con veinte añitos entero de que Madrid estaba de luto por la muerte de Larra que él adoraba y con un par Zorrilla en Isla lo pensó eh se plantó en el cementerio salió de entre la multitud y con un entrecortada voz recito frente a la tumba de Larra unos versos improvisados bueno de improvisado nada bueno vamos no lo tenía preparadísimo

Voz 12 09:19 este vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana vanos remedo del postrer lamento de un cadáver sombrío Imaz y lento que en sucio polvo dormirá mañana

Voz 9 09:32 bueno pero no le pregunta si se nos ponen aquí los pelos de punta la afrente flípolo pero

Voz 11 09:37 yo creo que este este al quién él pero llegan Yasar yo estoy ingenio de no tiene nada de su cenizas para reencarnado bueno pues sí podría ser porque exactamente fue lo que hizo aprovechó el momento se cogió el puesto que tenía Larra

Voz 9 09:50 en lo que él quería haría exactamente en el español

Voz 11 09:53 desde allí su carrera fue imparable que sea ya no paro era muy romántico volverá a listo era listo el y si no era un romántico donde eran pues eso la vida les sonreía mucho no menos en la vida personal eso te dice fue un poquito de desastre la primera romántico tan sí hombre algo tenía que tener no le gustaba demasiado la juerga y las mujeres y bueno para enredar un poquito más el asunto vais a casa con una señora dieciséis años mayor que él una ayuda irlandesa fue bastante mal porque esta señora tenía mucho genio ya tenía otro hijo luego tuvieron una hija que murió en fin que no un poquito más

Voz 2 10:29 complica tanto tanto de mal que el

Voz 11 10:32 dijo mira Florentina Matilde que se llamaba la señora Haditha queda me voy a París porque le encantaba viajar en Paris hecho trama ante allí conoció a Dumas sería Victor Hugo luego se cansó Londres conoció a Losada el relojero de del reloj de la Puerta del Sol luego se fue a México se hizo super amigotes del emperador Maximiliano

Voz 2 10:53 todo el mundo si era un Calixto

Voz 11 10:56 carrerilla porque me viajero vamos y si se iba venía para luego estuvo en Cuba también es que es que record yo no sé cómo lo hacía porque no tenía un duro ya ya sea un real

Voz 9 11:05 locos locos pero sí sí pero era listo e

Voz 11 11:08 no bueno su obra su obra más importante en la que mal de significa este Don Juan Tenorio que es una obra que se hace desde hace ciento setenta años siempre la noche de todos los santo Halloween para el Halloween para los milenios exactamente entre y bueno pues es la escribió en ocho día dice él me lo creo doy fe porque tiene muchas erratas pero da igual es una joya es una joya de la literatura nada parece que cuando se estrenó la función no fue muy bien ni de crítica ni de público el está un poquito agobiado le propusieron comprar los derechos la vendió por ocho mil reales que al cambio son doce euros que me he hecho yo toda la noche una cuenta que no es que no le daba noble renta pero qué paso que justo al vender los derechos parece que Don Juan empezó a subir fue un éxito y conforme más éxito iba siendo más cabreado estaba él con el personaje

Voz 6 12:03 las imanes normal no ve

Voz 11 12:06 es duro ID Don Juan hay un montón de anécdotas por ejemplo hay una anécdota de una actriz que se llama Ana Mariscal maravillosa actriz de la posguerra que hacia Doña Inés por la noche pero por la tarde a Don Juan

Voz 13 12:18 eso ser Don Juan una mujer o en una época en esa época muy fuerte muy fuerte tan fuerte que la hicieron un juicio sí pero lo absolvieron afortunadamente era menos mal sí sí sí sí

Voz 11 12:31 bueno nada el siguió viajando se fue a distintos países pero cuando muere su padre regresó a España volvió a Madrid se casa con una segunda esposa le hacen miembro de la Real Academia Española de la Lengua

Voz 12 12:45 que ya había rechazado unos años antes entra con unos versos a la Academia unos versos que voy a recitar no arrancarán del alma las espinas las coronas que Ning de mi cabeza nimia hará creer el pueblo que soy grande siendo cuál son mis obras tan pequeña

Voz 11 13:01 bueno pues eso es todo lo que sea de Zorrilla puedo hablar ahora de mi experiencia como Zorrilla también mandado

Voz 2 13:11 pues nos quedaríamos Xavier te hablar de transferencia pero tenemos que hacer ruta pues es lo que tiene que tenemos que seguir

Voz 11 13:19 venga avanzar avanzar siempre hacia adelante soy Paz Altés aquí dijo la casa natal del poeta José

Voz 14 13:28 Zorrilla el autor de Don Juan Tenorio y aquí en Valladolid nos gusta recordar que Zorrilla fue muchísimo más que Tenorio que Zorrilla tiene una producción literaria inmensa larguísima y que además fue un hombre con una vida muy intensa Zorrilla nació en esta casa en el año mil ochocientos diecisiete murió en mil ochocientos noventa y tres prácticamente vivió todo un siglo lo muy intenso y muy convulso de la Historia de España como es el siglo XIX Zorrilla fue muy famoso de hecho fue el primer famoso de la historia de España es uno os gusta mucho decirlo en la Casa de Zorrilla fue un hombre muy moderno que viajó muchísimo en su tiempo que superó el romanticismo en el que había nacido y además nos gusta que la gente que conozca al fantasma de nuestra casa de la Casa de Zorrilla actuaría Nicolás a la fantasma de la casa es la

Voz 11 14:14 de la paterna de Zorrilla que bueno pues que tú

Voz 14 14:16 en un encontronazo con Zorrilla cuando éste era niño Ike que ahora sigue con nosotros ir a los visitantes les encanta casi que mi consejo es que no lo dudes aquí en la Casa de Zorrilla de Valladolid súbete a la Historia

Voz 17 14:34 el Valladolid también ha dado grandes frutos literarios en el siglo XX Jorge Guillén Miguel Delibes eso Francisco Umbral está muy relacionados con la ciudad pero Esther Esther me pide paso no sé no que

Voz 9 14:48 David pues claro que se te olvida a alguien hay una gran escritora nacida allí enterrada en Valladolid Rosa Chacel

Voz 18 14:53 Rosa Chacel éramos mil casi desde que nació Rosa Chacel

Voz 9 14:57 tuvo una salud muy frágil así que ese paso algunos añitos sin poder salir a la calle su madre era profesora la educó en casa la preparó para convertirla en una mujer independiente culta muy echada p'alante con diez años se fue a Madrid con la familia empezó a estudiar es cultura que era entonces su verdadera pasión pero lo de

Voz 18 15:15 Hope para dedicarse a escribir era mira tú sobrina nieta de Zorrilla así que el talento ya pues son poco le venía de fábrica perteneció a la generación del veintisiete y formó parte de las sin sombrero me encanta el nombre un grupo de mujeres artistas e intelectuales que querían cambiar las cosas en aquella España de entreguerras Rosa Chacel colaboró con varias revistas literarias y asistió a las mismas tertulias en las que iban ellos los importantes

Voz 9 15:40 hombre es Valle Inclán Unamuno Juan Ramón Jiménez Ortega y Gasset o Ramón Gómez de la Serna

Voz 2 15:45 bueno yo hubiese pagado por estar en una de esas tertulias eh

Voz 9 15:48 pues ahí estaba ella Rosa Chacel cuando estalló la Guerra Civil apoyó Rosa a la República y trabajó como enfermera en Madrid estaba casada con Timoteo Pérez Rubio un pintor al que el Gobierno de la República puso al frente de una de las mayores odisea es artísticas de la Historia de España la evacuación de los cuadros del Museo del Prado nada menos eso me mira con Madrid asediada por los bombardeos del Ejército Nacional Timoteo de Roses hacer iniciaron un viaje heroico de película vamos para poner a salvo más de veinte mil obras del Prado

Voz 2 16:18 te miro obra en el periplo pasaron por Van

Voz 9 16:20 denuncia Cataluña Perpiñán y acabaron dejando las obras a buen recaudo en Ginebra Rosa Chacel ya no volvió a vivir en España hasta que llegó la democracia entonces le llovieron reconocimientos Doctora Honoris Causa por la Universidad de Valladolid Premio Nacional de las letras Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes aunque su mayor reconocimiento sabes que hubiera sido con poder vivir sin problemas económicos algo que mira tú nunca consiguió pasó sus últimos años en una situación tirando bastante penosa

Voz 11 16:52 más esto

Voz 9 16:54 si no cambia mucho yo creo murió en Madrid a los noventa años la vida si Le cundió de cumplir aquí está enterrada en el Panteón de personas ilustres del Cementerio de El Carmen de Valladolid mira me encanta como se definía a sí misma escuchada diez hacía la realidad era yo en mi pequeñez sin más arma que me inteligencia sin más capital que mi voluntad y mi perspicacia mi capacidad de juicio para buscar mi propio destino llaves que fue una mujer valiente sencilla y con mucho talento que digo yo que se merece un lugar de honor en la historia de la literatura pues el hombre y recuerda además que si este año dos mil diecinueve podemos celebrar el segundo centenario del Museo del Prado es un poquito bastante gracias a Rosa Chacel

Voz 1 17:38 se noria de aislar Vellés

Voz 19 17:40 es hoy catedrática de estudios hispánicos y estudios de género e investigado

Voz 11 17:44 ahora la sin sombrero fueron la primera Giner

Voz 19 17:46 ión de feministas españolas con conciencia de grupo llegaron a la escena pública en los años veinte y treinta como artistas intelectuales escritoras periodistas incluso científicas irreales

Voz 20 17:59 contaron lo más avanzado de esa primera modernidad española fueron relegadas a los

Voz 19 18:06 Vido tras la Guerra Civil y durante la dictadura y en los últimos años han regresado a la esfera pública porque nunca se fueron del todo porque tienen una historia que contarnos así que ya sabes sube una historia

Voz 16 18:19 no

Voz 21 18:26 no no

Voz 2 18:32 la siguiente parada en el camino de la lengua castellana es Salamanca la ciudad sabia la pequeña Roma Patrimonio de la Humanidad aquí venimos con sus iglesia sus conventos sus palacios sus dos catedrales y su Plaza Mayor una de las cumbre del barroco español y una de las plazas Porticada es más pintora del vamos a perdernos en una ciudad que es el escenario de las andanzas de dos de los personajes más importantes de la literatura española La Celestina y el Lazarillo Messi no se sabe quién escribió el Lazarillo fuese quien fuese el autor sin saberlo se acababa de inventar la novela picaresca toda una revolución literaria en el fondo y en la forma La Celestina de Fernando de Rojas nos cuenta los tejemanejes de la o ETA más famosa de la literatura universal es Salamanca todo el mundo sabe que en el huerto de Calixto y Melibea un parque imprescindible lo de dos pero tal de La Celestina vivieron su carpe diem

Voz 22 19:31 soy Daniel dominó periodista y productor de televisión y hoy os quería hablar de Antonio Martínez de Qala i Jaraba más conocido como Elio Antonio de Nebrija Nebreda

Voz 11 19:40 este estudio en Salamanca se quedó allí te profe

Voz 22 19:43 de retórica estaba tan convencido de que el castellano había alcanzado la perfección en aquel momento que escribió arte de la lengua castellana la primera gramática de una lengua romance moderna en ella entre otras cosas decía que así tenemos describir cómo conocíamos pronunciar como escribimos con la Gramática de Nebrija el castellano se convirtió en la primera lengua culta de Europa después del latín además Nebrija puso la primera piedra del imperio de la palabra porque ahora había ya una lengua que permitía dar unidad al nuevo mundo poco a poco el español se fue metiendo hasta la cocina de la

Voz 2 20:17 cultura de la religión también de las costumbre

Voz 22 20:19 desde aquellas nuevas tierras de rebote se coló en Europa porque aunque nos cueste creerlo hubo una época en la que hablar español por el mundo era de lo más cool la Gramática de Nebrija se adelantó veinticuatro años a la italiana cuarenta y cuatro años a la portuguesa hizo cincuenta y ocho a la francesa para que luego digan que no hemos inventado nada así que sube de la historia

Voz 2 20:46 en tiempos de Alfonso IX se inauguró el estudio salmantino unos añitos más tarde en tiempos de Alfonso X el Sabio el estudio se convirtió en la primera universidad española y una de las primeras de Europa y aunque me temo que lo que duran Honda Salamanca nos presta nos eh he venido aquí a la Uni sobre todo para ver si se nos pega algo del talento de todos los personajes lazos de las artes la ciencia así la política que han pasado por aquí profes ir alumnos tal que Hernán Cortés Fernando de Rojas Calderón de la Barca Miguel de Unamuno Meléndez Valdés San Juan de la Cruz Góngora a Adolfo Suárez o Fray Luis de León

Voz 24 21:24 soy Luis Mottola acto soy muy fan de Fray Luis de León estuve hace poco en la Universidad de Salamanca y me encantó ver que todavía se conserva como oro en paño el aula de Fray Luis de León con su cartelito en la puerta con la viga de madera sin pulir donde se sentaban los alumnos Icon el púlpito desde el que Fray Luis daba sus clases es como catedrático de escritura Fray Luis de León había cometido un pecado imperdonable se había atrevido a tres en Sir directamente sin autorización de sus jefes el Cantar de los cantares había osado traducir a la lengua romance un libro sagrado nada más y nada menos por aquella insolencia alguien lo denunció ante la Inquisición de Valladolid Il en Girona medidas preventivas cinco años después la Inquisición le absolvió al salir de la cárcel se vino a la universidad se plantó delante de sus alumnos

Voz 2 22:13 se subió a su púlpito y empezó su clase dice

Voz 24 22:16 como decíamos de ayer la verdad que lo dijo en latín ya lo mejor sus alumnos no la entendieron súbete a la historia

Voz 2 22:27 sí

Voz 25 22:31 y

Voz 2 22:34 el rector más famoso de la Universidad de Salamanca es Miguel de Unamuno escritor de la Generación del noventa y ocho poeta filósofo novelista dramaturgo ensayista crítico literario no había Sara o relacionado con la palabra en el que no metiera mano en Salamanca Unamuno se sacó la tendrá de Griego ya se quedó el resto de su vida fue rector desde mil novecientos hasta que le dio por morirse con algunos paréntesis en los que el Gobierno de turno le castigaba por sus ideas políticas demasiado personales demasiado independientes por ejemplo de joven durante la dictadura de Primo de Rivera Le de este raro por republicano luego se agotó sin en París volvió cuando acabó la dictadura se entusiasmó con la nueva república y de repente no le gustó nada lo que vio así que cuando se enteró de que Franco andaba buscando apoyos contribuyó a su causa con cinco mil pesetas y así llegamos a este doce de octubre de mil novecientos treinta y seis acababa de estallar la guerra civil en la Universidad de Salamanca ocupada por el Ejército nacional se celebraba el Día de la Raza hoy Día de la Hispanidad Unamuno que da el rector presidía el acto en el Paraninfo hasta aquí vinieron Carmen Polo señora de Franco el obispo de la ciudad el general Millán Astray fundador de la Legión Española rodeado de legionarios cantando Soy el novio de la muerte todo iba razonablemente bien hasta que Millán Astray tomó la palabra empezó a arremeter contra vascos y catalanes que hicieran enemigo de España que exista cruzada iba a acabar con todos ellos que si España era una grande y libre bueno lo típico

Voz 26 24:07 Unamuno que se estaba calentando con toda aquella monserga le dijo

Voz 2 24:10 a Millán Astray

Voz 26 24:11 pero vamos a ver alma de cántaro el obispo

Voz 2 24:13 catalán yo que soy vasco llevo toda mi vida enseñando la lengua española que no sabéis ahí fue cuando a Millán Astray se le fue la pinza del todo y gritó inteligencia viva el público se calentó y se pusieron a jalear a Millán Astray brazo en alto

Voz 11 24:30 una muro estalló del todo y soltó

Voz 2 24:32 este es el templo de la inteligencia yo soy su supremo sacerdote estáis profanado su sagrado recinto dicen que en ese momento la señora de Franco cogió a Unamuno del brazo y tiró de él para sacarlo de allí y mientras les sacaban una Unamuno siguió gritando vencerá seis pero no convencer seis vencer seis porque tenéis fuerza bruta de sobra pero no convencerá porque convencer significa persuadir para persuadir necesitáis algo que os falta razón derecho en la lucha es inútil pedirles que penséis en España esa misma tarde destituyeron de todos sus cargos Ile dejaron encerrado en su casa aquella fue su última aparición en público el treinta y uno de diciembre de ese mismo año legada por morirse su tumba es la más visitada del cementerio de San Carlos Borromeo en Salamanca

Voz 27 25:23 allana Chaoui o acceda dirijo la Casa Museo dedicada por la Universidad de Salamanca a Miguel de Unamuno estamos junto al edificio de la antigua Universidad en la hermosa casona del siglo XVIII que se construye para residencia de rectores y que Unamuno Cuco como tal junto a su esposa y a sus nueve hijos la Casa Museo es un espacio consagrado a la figura de este escritor considerado el hombre más libre que ha dado España y el primer intelectual moderno contando con las habitaciones usadas por la familia Unamuno con una zona destinada a museo que explicamos en nuestras visitas guiadas así con con su Teka antiguo personal con sus manos gritos dibujos papiroflexia fotografías correspondencia que son un auténtico lujo para nuestros investigadores hay muchas anécdotas que circular sobre Unamuno una de sus hijas María incluso mundial de llegó a preguntar oye papá todas esas cosas que se cuentan sobre Ci son realmente ciertas a lo que Unamuno respondió no por supuesto pero al unas están francamente bien no obstante uno de los nietos de de Miguel de Unamuno Pablo me ha contado una que sabemos con seguridad que cierta coincidió Miguel de Unamuno la comisaría adonde había ido de papeleo con un conocido que estaba allí y pidiendo la licencia de armas mostró orgulloso su pistola Unamuno el hijo mide don Miguel qué le parece esta sí que pueda asustar verdad a lo que he ido Miguel le respondió sacando un lápiz de su bolsillo esto esto sí que hace daño Hinault ese arma en fin ven a conocernos Ven a conocer mejor a un personaje tan fascinante como Miguel de Unamuno súbete a la historia

Voz 2 26:58 en la historia en ruta llegamos a Ávila una ciudad milenaria Patrimonio de la Humanidad otro

Voz 28 27:06 empezamos recorriendo las murallas romana

Voz 2 27:08 Cal del siglo XII el recinto amurallado urbano mejor conservado del mundo la imagen más poderosa de la ciudad con más de dos mil quinientos metros de perímetro ochenta y siete torreones ilumina de puertas absolutamente inexpugnable

Voz 27 27:23 soy Mabel Redondo periodista quiero presentar a una amiga Jimena Blázquez una de tantas heroínas desconocidas de la historia de España vivió en Ávila durante la Edad Media una época digamos turbulenta Un buen día aparecieron por la estepa abulense los al Morales que iban hacia el norte las tropas cristianas salieron tras ellos con todos los hombres en edad de luchar esperando sorprender los pero todo era una treta hilos abulenses sabían picado dejando la ciudad a merced del terror Almoradí de indefensa indefensa no los ávidos no contaban con la grava Jimena Blázquez nuestra heroína en cuanto Jimena vio que los al Mora vides se disponían atacar Ávila reunió a todas las mujeres las pidió que se vistiera con ropas de guerra pero las colocó en la Muralla donde más se les veía con antorchas encendidas gritando tocando las trompetas de guerra y haciendo todo tipo de ruidos los Almoradí de es también mordieron el anzuelo pensaron que Ávila estaba bien defendida cerrajeros y siguieron su camino hacia el norte buscando presas más fáciles la engañifa de Jimena había salvado la ciudad aquel día las abulenses se ganaron el privilegio de participar en las reuniones del Ayuntamiento bueno menos da una piedra

Voz 9 28:29 tú vete a la Historia

Voz 2 28:34 Gabi la es ese lugar mágico donde la palabra castellana se hace mística Juan de la Cruz Pedro de Alcántara José de León sin ben Abraham el Mancebo de Arévalo místicos judíos musulmanes y cristianos escribieron aquí alguna de sus páginas más inspiradas pero sobretodo Ávila es la ciudad de Santa Teresa de Jesús una de las cumbre de la mística española aquí nació aquí pasó su infancia aquí vivió su juventud aquí escribió casi toda su obra y aquí alcanzó la madurez

Voz 29 29:04 llevamos David Jiménez soy carmelita descalzo y el prior del convento casa natal de Santa Teresa de Jesús en Ávila ha venido hasta aquí recorriendo el Camino de la Lengua Castellana llegar a Ávila significa encontrarse con Teresa de Jesús Teresa de Jesús es el corazón que hace latir a esta ciudad castellana pero también la que os debe acompañar en este camino la lengua castellana ella fue una escritora insigne ella es patrona de los escritores en lengua castellana desde joven tuvo pasión por la lectura y la escritura esta iglesia al que os invito ahora a visitarme a entrar la iglesia de Santa Teresa se edificó sobre la que fue casa donde Teresa nació vivió aquí leía a escondidas de su padre los libros de caballería confesaba años más tarde que no tenía contento sino tenía libro nuevo la lectura de numerosos libros después la composición de muchos de ellos configuraron la vida de Teresa de Jesús permitidme que os cuente una pequeña anécdota de esta casa de esta casa que custodia el lugar donde Teresa ha nacido Se edificó para poder mantener ese lugar cercano a todos para que todos los que llegan hasta aquí pudieran visitar lo que hoy es la capilla natal de Santa Teresa saben que en la antigüedad todas las iglesias se construían mirando hacia Jerusalén hacia el Oriente pero esta iglesia ha sido movida cambiada de orientación está orientada al norte para poder conservar junto al altar mayor precisamente ese lugar tan especial y tan simbólico como es el sitio donde ha nacido Santa Teresa de sus os invito a adentraron en Ser Historia en su vida a tomar de la mano a Teresa de Jesús y con ella súbete a la Historia

Voz 27 30:53 Teresa

Voz 9 30:53 Sánchez Cepeda Dávila y ahumada más conocida como Teresa de Ávila Teresa de Jesús o Santa Teresa fue escritora rebelde monja mística adelantada Doctora de la Iglesia valiente fundadora de las Carmelitas Descalzas ICO patrona de España casi nada nació en Ávila en una familia de judíos conversos pero ella tenía verdadera vocación con seis añitos se hizo una cabaña en el huerto de su casa para vivir como un ermitaño ya los siete convenció a su hermano Rodrigo para buscar el martirio en tierra de moros su tío claro los pilló cuando se fuga van hilos trajo de vuelta a casa hay quien dice que en el lugar donde los encontró levantaron un pequeño Humilladero los cuatro postes el mejor lugar de Ávila por cierto para ver las murallas en tiempos de esta Teresa Se decía ni espada rota ni mujer que Trotta pero mira tú ella salió otro Tonna volvió a escaparse de casa y se metió a monja en el convento de la Encarnación allí estuvo hasta que lo dio por recorrer los campos de Castilla para fundar dale que te pego diecisiete conventos nada menos a pesar de la imagen recatada que sea dado de ella era una mujer que se reía mucho y cantaba a todas horas esto claro le trajo problemas porque todo el mundo sabe lo peligrosísimo que reírse bueno ya no te digo cantar además mira tú por dónde era muy guapa muy coqueta no se sabe se maquillaba irse perfumada como la que más dicen que una vez un albañil le soltó

Voz 2 32:18 topo que pena una mujer tan guapa y que desea monja

Voz 9 32:21 Teresa se dio la vuelta le miró y le dijo ti qué más te da si contigo yo nunca me casaría también fue una mujer de negocios muy hábil para cerrar tratos dicen que una vez esta bella allí vigilando las obras de uno de sus conventos cuando el arquitecto comentó

Voz 2 32:35 con un beso de esa mujer me sentiría pagado

Voz 9 32:38 ella ese giro se tocó la mejilla para recibir el beso y dijo nunca un contrato me ha salido tan barato se cuenta que ya cincuenta uniera Le confesó un carmelita sabes padre que en mi juventud me dirigían tres clases de cumplidos decían que era inteligente que era una santa Iker hermosa en cuanto a Santa sólo Dios lo sabe en cuanto a inteligente nunca me tuve boba en cuanto hermosa a la vista está su amigo Fray Juan de la miseria pobre hombre que estaba aprendiendo a pintar le hizo un retrato con toda su buena intención el hombre cuando Teresa lo vio lo dijo Dios te perdone Fray Juan que me has pintaba fea y regañó esa así era Teresa de Ávila la primera feminista de la Iglesia la revolucionaria valiente que ha dejado grandes frases para la posteridad Dios está entre los pucheros o la verdad padece pero no no perece hila que lleva cuatrocientos años siendo Trending Topic vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero

Voz 32 33:46 soy Raúl Pacheco periodista tuve la suerte de dirigir un documental que se llamaba expediente Cisneros los secretos del cardenal es un documental que recorre bueno pues en pocos huellas toda esa labor cultural que llevó a cabo nos ayuda a entender un poquito más de quién fue en realidad el cardenal Cisneros no

Voz 33 34:04 han sido un tanto maltratado por la historia posiblemente porque fue el gran inquisidor de España pero que no olvidemos que fundó por ejemplo la primera ciudad universitaria del mundo aquí en Alcalá de Henares donde estoy hablando ahora mismo ese fue parte de su gran legado cultural no hay que olvidar yo creo tampoco que llamó los mejores intelectuales de ese momento judíos y musulmanes incluidos para que colaboraran en esa gran obra que fue la Biblia Políglota Complutense y eso que los judíos había sido expulsado yo tampoco olvidaría que fue regente de España en dos ocasiones que tuvo que lidiar con todos los jaleos importantes que hubo en España durante el reinado de los Reyes

Voz 32 34:38 because lleve la reina Juana la Loca que tampoco estaba tan loca no cuando Carlos Quinto viene a usurpar el trono de su madre la reina Juana Cisneros sale a su encuentro mueren en el camino el trono no el momento queda despejado para Carlos tinto ya no hay oposición de Cisneros Carlos Quinto pudo mantener su madre encerrada en Tordesillas y bueno pues la historia de España cambió en ese momento no cosa muy interesante también es que cuando grabamos el documental en el archivo secreto del Vaticano no dejaba de preguntarme por qué cuando se inició un proceso de beatificación hace quinientos años alguien guardó un expediente en un cajón y de repente o misterio ese proceso se paraliza hasta el día de hoy bueno que en definitiva lo que se trataba de un poco de conocer la figura del cardenal Cisneros un caso único en la historia un tío que vivió ser muy integro muy inteligente con mucho carácter que llegó a acumular muchísimo poder y que tuvo una sombra inquisitorial que por desgracia no nos ha permitido ver todas las luces bueno súbete a la historia

Voz 5 35:38 sí

Voz 34 35:42 eh

Voz 2 35:46 una tradición asegura que los primeros judío llegaron a España tras la caída del primer templo hace más de dos mil seiscientos años en la España medieval los sefardíes será la comunidad judía más grande del mundo la convivencia entre cristianos musulmanes y judíos permitía ciertos niveles de respeto y de tolerancia entre las tres culturas las aunque esto no quiere decir necesariamente que siempre se llevaran bien la convivencia de las tres culturas permitió desarrollar en Córdoba primero y en Toledo después una forma de vida mestiza diferente y muy rica que impulsó un desarrollo cultural científico técnico artístico y social que era la vida de Europa y de Asia por eso los musulmanes el Ándalus los judíos de Sefarad y los cristianos de España era muy diferentes de los musulmanes los judíos y los cristianos del resto del mundo todo este ambiente de intercambio cultural y de convivencia acabó de un plumazo en mil cuatrocientos noventa y dos el año en que los Reyes Católicos firmaron el decreto de conversión obligatoria parece que la idea de expulsar a los judíos fue de Torquemada el inquisidor quería acabar con la herejía Hood ante con los conversos que seguían practicando ritos judíos y para eso había que cortar por lo sano Torquemada presentó un escrito a los Reyes Católicos que eso Pesaro la medida los judíos llevaban más de mil cuatrocientos años en España por las venas de Fernando el Católico corría sangre judía les habían ayudado a financiar la conquista de Granada los Reyes Católicos estaban en deuda con ellos una deuda millonaria les debían mucho dinero demasiado así que decidieron firmar el decreto que obligaba a los judíos a convertirse ose bautizaron José marchaban de la noche a la mañana miles de comerciantes banqueros médicos intelectuales y artesanos se marcharon de España dejaban atrás sus casas sus propiedades sus negocios sus clientes el país en el que había nacido pero se llevaron sus tradiciones sus costumbres y su lengua una forma de hablar español que se fue convirtiendo el ladino el Castelló no sefardí muchos todavía conservan la llave de sus casas pensando en volver

Voz 34 37:50 soy Miguel de Lucas director general del Centro Sefarad Israel una institución creada el desde de España el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid con el decidido empeño de reforzar las relaciones entre España y el mundo judío y dentro de esa amplia labor se encuadra por supuesto la preservación del patrimonio del legado de la cultura quiere manifestación de judaísmo que pueda existir en nuestro país tanto histórico como de esta realidad presente con lo cual todas las iniciativas que en ese sentido se desarrollen cuentan siempre con nuestro apoyo y en la medida de nuestras posibilidades somos parte activa en ese proceso por el cual intentamos que la relación entre España y el mundo judía no sea una cuestión del pasado ya viva activa y pujante de cara a un futuro prometedor en ese empeño centro Sefarad Israel desarrolla una activa tarea en su relación con la diáspora sefardí por el mundo como diplomático español he tenido el privilegio de viajar a muchos lugares de esa diáspora sefardí en todos encontrado a algo que realmente no era lo principal que yo esperaba porque si evidentemente existe una comunidad sefardí en la isla de Rodas en Grecia es porque alguien les expulsó de España iguales sofocón a la isla de Rodas pero todo lo contrario no hay ningún sentimiento de rencor sino más bien un amor incondicional a esa patria perdida que es Sefarad que es España la que sienten un amor desmedido y una nostalgia intensa súbete a la Historia

Voz 35 39:12 todo la expansión del cava

Voz 2 39:19 bueno de la lengua castellana por el Mediterráneo sigue el recorrido que hicieron los judíos que salieron de Sefarad empieza en la primera ciudad que refrendaron en mil cuatrocientos noventa y dos Tetuán patrimonio de la humanidad se puso de moda gracias a El tiempo entre costuras la novela de María Dueñas que muestra todo el esplendor de Tetuán después visitar la medina el corazón de la ciudad nos metemos en el barrio español en donde se ve muy bien su vínculo con España un vínculo que empezó en la Primera Guerra de África Santi Acosta periodista el caminante de la historia nos esperan Tetuán para hablarnos de aquella guerra de lo que

Voz 6 39:54 supuso el azote bienvenido y tal como están pasando calor en Tetuán además los madrileños conocen muy bien a todos los protagonistas de esta historia o que esta Isabel Segunda la del canal está O'Donnell el de la entrada desde la M treinta y está Tetuán el barrio que claramente mal que bien

Voz 2 40:13 Victoria de bueno eres esto como es porque esto es la guerra de África no suena a uno de los jalea con más gordo del siglo XIX como nos metimos será que no ya sabes que cuando

Voz 6 40:23 los políticos tienen un lío interno lo mejor es irse fuera a montarla para distraer la atención no es todo propaganda básica si esto entonces primer de propaga primero de propagar corto

Voz 2 40:33 Tina de hubo siglo XIX

Voz 6 40:35 ya lo había perdido todo en ultramar gracias a Fernando VII bueno gracias a años de historia abre también a Fernando VII que había conseguido perdón todo además de ser un Rey desastroso

Voz 36 40:44 entonces llega la del Canal Isabel Segunda ahí está ahí con él

Voz 6 40:49 que los marroquís el presidente Gobierno llegan los marroquís impiden atacar las ciudades españolas del norte de África y entonces Isabel II y el presidente de gobierno dice vamos para allá pero será él a dirigir el Ejército hoy cuidado no ves a un presidente de Gobierno dirigiendo eh

Voz 36 41:08 en plena campaña bueno pues se va para allá ir

Voz 6 41:12 después de guerrear mucho con los marroquí de recibir a mucha gente de ambos bandos pues al final entra en Tetuán allí en Tetuán pues espera encontrar dentro de lo que es la ciudad pues marroquí gente de en lugar de lo que es propio de cada sitio los nativos no pues resulta que se encuentra con un gen que que habla un español con acento raro que visten de forma estrafalaria que llevan siglos cocinando comida española la cantando canciones españolas eran los sefardíes a los que habían echado en tiempos de los Reyes Católicos fijar pues allí estaban y eso fue una gran sorpresa además autorizaba a toda la nación bueno esta guerra les sirvió para ya sabes conseguir dinero porque consiguió de enero con la indemnización de guerra para conseguir una buena publicidad en España lo expansiva encantados y los medios de comunicación de la época en fin fue un éxito desde el punto de vista propagandístico para la guerra efectivamente para lo que se montaba esa guerra

Voz 36 42:10 bueno las crónicas de la época hablan de los judíos pues con esos

Voz 6 42:15 cuatrocientos años de prejuicios que llevaban que es una cosa muy curiosa como como los describe no por cierto ahí estamos hablando el año mil ochocientos cincuenta y nueve en el mil ochocientos sesenta Se forma la primera después de la expulsión de los judíos la primera colonia judía la pena comunidad en Sevilla a saque después de la guerra vinieron los sefardí taza España efectivamente hay esa comunidad Sefardi se estableció en Sevilla muy bien y esa es la historia de Tetuán de O'Donnell de esa gente que tenemos en nuestras calles y por la que preguntamos casi a diario me me llevó con él pues para eso la guerra en el barrio de Tetuán del barrio de Tetuán ahí el Talavera muchísimas gracias ha sido un placer tenerte

Voz 2 42:57 aquí con nosotros placer

Voz 6 42:59 pero tenemos que seguir la ruta pero tengo más historias de para la próxima venga me aposté volvemos

Voz 9 43:05 mucho la verdad

Voz 6 43:07 eso

Voz 37 43:12 Álvaro Velasco cómico dicen que cuando Donell estaba a punto de salir al Aguerre Tetuán fue a despedirse de Isabel Segunda de su esposo Francisco de Asís a Francisco así seré llevaba Paquito natillas los rumores de la época la atribuían muy poquito interés por las mujeres ese día Isabel se puso castiza y me dijo Si fuera hombre medía contigo a África Francisco Asís queriendo quedar bien contestó lo mismo te digo mi general lo mismo te digo sube a la historia

Voz 38 43:39 oye vendrán directora de Cultura del centro Sefarad a él Tetuán es una ciudad ligada completamente a España se forma con los que salen de Granada en mil cuatrocientos noventa y dos y es una ciudad que podríamos decir Sefardi es decir española formada por los judíos que fueron expulsados de España además Tetuán es la ciudad que tiene el Mediterráneo más lejos y más cerca es una ciudad blanca Mediterránea que tiene además una hermosa montaña que configura toda la ciudad yo salí de Tetuán muy pequeña ir de acuerdo a la frontera recuerda un coche blanco recuerdo todas en el coche sintiendo que dejamos atrás muchas cosas pero cuando llegamos a España sentimos que irse de algún modo a fue volver aunque Tetuán para nosotros también era España hay también era Marruecos y era un poco una historia muy Un vinculada a un pasado muy cercano siempre porque Tetuán tiene de Andalucía tiene Granada tiene mucho de nuestra propia historia sefardí N palabras en jaque tía la Hackett es la lengua que hablaba en los judíos en el norte de Marruecos que es una lengua totalmente marroquí española y también judía porque tiene mucho hebreo así que en esas palabras nosotros aprendimos a querer a España aprendimos a querer a Marruecos como un todo decíamos Mi Rey mi reina éramos todos reyes y reinas y aquí siempre teníamos algo agradable en la boca como dulce lo vivas así que dulce lo vivas ir súbete a la historia

Voz 2 45:19 en la historia en ruta llegamos a Estambul La sublime puerta la ciudad más grande de Turquía y una de las mayores ciudades de Europa una ciudad partida por la mitad por el estrecho del Bósforo con una parte en Europa y otra en Asia por eso siempre ha sido un puente muy apetecible entre Oriente y Occidente tiene un curriculum impresionante la fundaron los griegos hace más de dos mil quinientos años la llamaron Bizancio la conquistaron los persas los espartanos los atenienses Alejandro Magno los romanos el emperador Constantino construyó en Bizancio la nueva Roma como iba bastante bien de ego la llamó Constantí no polis la ciudad de Constantino Constantinopla a la muerte de Constantino el Imperio se dividió en tres partes Constantinopla se quedó en el Imperio Romano de Oriente conocido por los amigos como Imperio bizantino fue escenario de las discusiones bizantinas sobre el sexo de los ángeles esta historia acabó cuando la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla se separó definitivamente de la Iglesia Católica de Roma lo que viene siendo el cisma de Oriente no llegaron los turcos la conquistaron para el imperio otomano convirtiendo las iglesias mezquitas y la llamaron Estambul la caída de Constantinopla es una fecha mítica que marca el final de la Edad Media

Voz 9 46:32 el imperio otomano siempre fue permisivo con las gentes del libro tolera van a cristianos y judíos siempre que aceptasen el Gobierno musulmán y pagar eso sí un impuesto los sefardíes que llegaron a Estambul tras la expulsión trajeron su ciencia su talento su empuje y su cultura un ejemplo la primera imprenta del Imperio Otomano la abrieron en mil cuatrocientos noventa y tres dos hermanos sefardíes en Estambul los judíos de Sefarad hicieron progresar tanto el Imperio otomano que Sultán vaya cero segundo día

Voz 2 47:00 jo llamar sabio a Fernando que empobrece sus territorios enriquece los más

Voz 9 47:05 pero cómo sería la cosa que en mil novecientos noventa y dos Estambul celebró por todo lo alto el quinto centenario de la llegada de los sefardíes nunca os habéis preguntado cómo sería la historia de España si los reyes católicos no hubieran expulsado a los judíos

Voz 2 47:25 en la historia en ruta llegamos a Salónica o Tesalónica la Jerusalén de los Balcanes la segunda ciudad más grande de Grecia la capital de Macedonia y uno de los principales destinos universitario del país su historia milenaria está en la calle heló restos romanos en las iglesias bizantinas en la torre blanca otomana en los baños árabes no sin razón Salónica es patrimonio de la humanidad y un montón

Voz 9 47:49 Tesalónica se llamaba una hija de Filipo II de Macedonia el padre de Alejandro Magno Filippo la llamó así porque se entero de que había sido padre el mismo día que ganó una batalla contra los líos en un alarde de imaginación llamó a su hija Tesalónica que es algo así como Victoria de te sabios Tesalónica estaba casada con Sandro de Macedonia uno de los generales de Alejandro Magno Sandro heredó el trono de Macedonia fundó esta ciudad le puso el nombre de su señora

Voz 2 48:16 Juan Pablo el inventor del cristianismo estuvo tres semanas en Tesalónica predicando la sinagoga más importante de la ciudad lo que vino a contar era tan heavy que tuvo que salir por patas luego escribió las dos cartas a los Tesalónica censos que aparecen en el nuevo

Voz 11 48:30 está veto durante el imperio otomano Le quitaron la

Voz 9 48:33 T y la ciudad pasó a llamarse Salónica cuando la diáspora sefardí unos veinte mil judíos españoles se vinieron aquí quién cuanto aterrizaron la ciudad se enriqueció a lo bestia irse convirtió en uno de los grandes centros intelectuales judíos andando el tiempo la mayor parte de los Tesalónica en Ses acabaron siendo sefardíes el ladino fue el idioma más hablado en la ciudad

Voz 40 48:55 hasta que llegó la segunda Guerra mundial los nazis invadieron Salónica y aplicaron la solución final a más de cincuenta mil judíos unos años antes había llegado a España una delegación sefardí encabezada por Isaac Carlsen Saporta en un discurso en el Ateneo de Madrid dijo españoles fuimos españoles somos españoles seremos

Voz 15 49:18 no soy israelí el responsable de Comunicación del centro Sefarad Israel el mundo sefardí es un mundo apasionante sólo hay que mirar a todas las ciudades en las que ha estado presente la diáspora sefardí para darse cuenta de cómo estas comunidades han conservado la cultura las tradiciones incluso la lengua de la España de hace quinientos años es un mundo muy desconocido todavía en España pues lo que hay mucho trabajo por hacer pero a la vez es un mundo lleno de nostalgia de cariño de todas esas comunidades por nuestro país de Cultura súbete a la historia

Voz 41 49:56 en

Voz 2 49:57 dinos venimos a Sofía la capital de Bulgaria la ciudad más grande del país es un destino low cost así que últimamente está de moda

Voz 9 50:04 es una de las ciudades más antiguas de Europa en sus calles entrelazan la historia el arte la cultura y las huellas milenarias de las civilizaciones que han pasado por aquí es probable que Sofía la fundaran los trazos un pueblo indoeuropeo de más de cinco mil años de antigüedad y los celtas llegaron en el siglo quinto antes de Cristo macedonios griegos romanos bizantinos pararon por aquí durante cinco siglos fue otomana hasta que hubo una guerra entre rusos y turcos y se creo el Reino Bulgaria la fiesta duró poco tras la Segunda Guerra Mundial Bulgaria quedó en la órbita de la Unión Soviética luego cayó el muro de Berlín el país se convirtió en una democracia parlamentaria hoy pertenece a la Unión Europea