Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:03 (08/07/2019)

Voz 4

00:51

entendemos sin nos sorprende que los consejeros de García Page repitan curso esto es como los estudiantes cuando no lo ha sido no has tenido a la capacidad de superar un curso en este caso los consejeros no han tenido la capacidad de superar una legislatura de llevar a cabo sus propuestas puestos de las propuestas son las mismas entendemos que los consejeros sean los mismos y entendemos que los consejeros de García Page repita