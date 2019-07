Las noticias de Euskadi, 16:03 (08/07/2019)

Voz 1

00:06

el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de Ciudadanos contra la ley vasca de Víctimas del Terrorismo el partido naranja considera que esta norma puede vulnerar garantías constitucionales como el derecho a la tutela judicial efectiva sobre esto fuentes del Gobierno Vasco dicen no saber nada de esta admisión pero que no les sorprende en absoluto el alto tribunal ha dado orden para que tanto el Congreso como el Gobierno también el Parlamento vasco puedan disponer de la documentación presentada para poder personarse o presentar alegaciones recordamos que esta ley aprobada en dos mil dieciséis ya fue recurrida también por el Gobierno de Mariano Rajoy por lo que no pudo desarrollarse