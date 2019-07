Las noticias de Canarias, 15:03 (08/07/2019)

Voz 1278

00:07

novedades en el caso grúas el informe preliminar de Demetrio Pintado teniente fiscal de la Comunidad autónoma señalando que no apreciaba indicios delictivos en dicho procedimiento no se va a incorporar al sumario tampoco la presunta instrucción de la Fiscalía General del Estado de demorar el caso hasta que entrase en vigor el Estatuto de autonomía a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife rechaza así el recurso de Jose Alberto Díaz contra la decisión de la jueza de no incorporar estos dos elementos al sumario precisamente hoy el presidente del Parlamento de Canarias Gustavo Matos declaraba como testigo en este caso cuando era concejal en el Ayuntamiento de La Laguna Matos ha señalado que aunque según la ley podía declarar como testigo en el despacho oficial o en la sede del Parlamento quería normalizar las comparecencias de cargos públicos y también la colaboración con la administración de la justicia