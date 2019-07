Las noticias de Asturias, 16:03 (08/07/2019)

buenas tardes una mujer en estado muy grave tras sufrir una parada cardiaca en la piscina del Grupo Covadonga en Gijón ocurrió en la mañana de ayer pasadas las once una mujer de cuarenta y nueve años que se encontraba disfrutando de un baño en las piscinas del Grupo Covadonga en Gijón sufría una parada cardiorrespiratoria ese desvanecía de forma fulminante rápidamente el personal de salvamento de la entidad corrió a socorrer a la víctima al tiempo que se desplazaba hasta el lugar el equipo de emergencias que tras realizarle varias maniobras de reanimación consiguió estabilizar a la mujer para su traslado inmediato a la UCI del Hospital de Cabueñes donde continúa actualmente con pronóstico reservado y además el Gobierno asturiano y la Universidad de Oviedo han puesto en marcha patrimonio industrial punto com un proyecto apoyado por dieciséis instituciones públicas y privadas qué pretende preservar poner en valor y explotar económicamente el patrimonio industrial del Principado se trata de un proyecto turístico cultural que pretende hacer un retrato audiovisual del legado industrial de Asturias cuyo acceso será gratuito para el consejero de Industria Turismo Isaac Pola este trabajo demuestra la apuesta del Gobierno regional por la industria asturiana concebida en este caso como un producto turístico

Voz 1130

01:15

patrimonio industrial que desde hace tiempo venimos diciendo que no solamente se trata de preservar sino también de poner en valor de de explotar de manera económica no ese es el motivo por el que digamos en la Consejería de Empleo Industria Turismo es un producto turístico de patrimonio industrial pues trata de hacer esa esa puesta en valor de nuestro patrimonio industrial y minero no