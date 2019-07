Escucha las noticias de las 16:00 (08/07/2019)

qué tal buenas tardes así es según confirman fuentes oficiales de Vox el contacto se ha producido tras la rueda de prensa en Murcia en la que el presidente de la formación insta instaba a ambos a mantenerse ese encuentro Abascal ha trasladado la invitación formal a Pablo Casado que ha respondido de forma positiva de hecho el propio Abascal agradecía en redes sociales su rápida respuesta fuentes populares matizan que el si viene condicionado a que sea un encuentro a tres también ha contactado lider de Vox con Albert Rivera pero en este caso según estas fuentes no ha habido algún contestación en ningún sentido del presidente de Ciudadanos

Voz 0542

01:18

perdona es que no hemos empezado las discusiones ni siquiera de tipo informal con lo cual me parece prematuro no reflexionar sobre estos temas creo que la prioridad está clara íbamos a ver cómo se desarrollan las discusiones