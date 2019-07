Voz 1 00:00 Canarias Cadena SER Madrid

Voz 1915 00:04 PP y Ciudadanos se abren a incluir las tesis de Vox en su programa de gobierno esta mañana sus candidatos Isabel Diaz Ayuso Ignacio Aguado han presentado su acuerdo para la investidura un documento de ciento cincuenta y cinco medidas entre las que está el control de la inmigración ilegal o el respeto de las convicciones morales en los colegios y aunque no aparece recogido en ese texto durante la rueda de prensa Ayuso ha abierto la puerta a modificar la ley el TBI de la comunidad se trata de trasladar una leían Parlamento y volver a abrirla en el Parlamento no será alabó la ni del PP ni de Vox ni del PSOE ni de Podemos ni de Ciudadanos es la voluntad del Parlamento el que decida si revisamos la ley aquí y qué aspectos se cambian el portavoz de la formación naranja Ignacio Aguado que ha firmado el documento en el que se asumen esas tesis de la extrema derecha dice sin embargo que no firmará un acuerdo con Vox

Voz 0771 00:48 nosotros no hemos negociado mirando a otros Lar a otros lugares que no sea a los votantes del Partido Popular y a los votantes de Ciudadanos a intentar consensuar un documento donde no demos pasos hacia detrás donde avancemos donde la Comunidad de Madrid sigue siendo una región de libertades no de imposiciones y eso es precisamente lo que refleja ese ese documento este acuerdo que hemos firmado hoy

Voz 1915 01:11 la candidata de Vox Rocío Monasterio hablará en la Asamblea dentro de una hora aunque en un mensaje en Twitter acaba de decir que agradece la consideración pero que no necesita tutelas de nadie del PP lo que queremos es que no admita el Apartheid ha votos que necesite dice Monasterio y hoy han vuelto las multas en la zona de Madrid centran el alcalde Almeida no le ha quedado más remedio que acatar la sentencia judicial que le obliga a suspender la moratoria que le ha durado sólo una semana en la semana pasada ahora el Ayuntamiento está preparando las alegaciones que presentarán contra la decisión del juez porque insisten en que Madrid central no funciona

Voz 2 01:43 nosotros por tanto en esas tres meses vamos a construir una alternativa que va a luchar contra la contaminación que no va a perjudicar a los comerciantes sobre todo respecto a la cual no mentía iremos a los

Voz 1915 01:52 bueno veintiocho grados en el centro de Madrid