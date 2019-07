Las noticias de Galicia, 16:03 (08/07/2019)

si hubiera sustituirse os que se marchan de vacaciones los centros de atención primaria pues sería perfecto si hubiera un duro esas laxas de aquel es que va sería perfecto subieron pediatra constituirse a las que se jubilan sería perfecto pero todo eso el precedente yo creo que hay que hay que hacer ambas cosas pues si hay que reformar a saludar ya examen que atender a sus necesidades básicas los sistema de tenemos socio para que era esto no a esta no veo que está haciendo

Voz 0012

01:18

además en Marea trabajan al cambio de nombre del grupo parlamentario su portavoz Manolo Lago ha asegurado que el cambio de nombre del grupo es un proceso que avanza sin prisa pero sin pausa que se dará cuando les parezca bien ya que se dará en un debate interno que represente el proceso en el que están en este momento y una cosa más el feminismo gallego se manifiesta contra las malvadas la plataforma de Lugo ha convocado una concentración para esta tarde a las ocho en la Plaza Mayor para protestar contra la proliferación de las violaciones en grupo se han denunciado dieciséis en lo que va de año el colectivo feminista exige la revisión de las figuras penales actuales estos delitos acaban amparados por una normativa que se basa en que si no existe intimidación o violencia no es agresión